Ci sono delle selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori, attrici e figuranti per uno spot pubblicitario legato a una ben nota marca di amari. Sono inoltre aperte attualmente le selezioni di attori e attrici per realizzare un cortometraggio. Le riprese verranno poi effettuate rispettivamente nei pressi di Roma e a Genova.

Uno spot

Per realizzare uno spot collegato alla campagna pubblicitaria di un'importante marca di amari digestivi si selezionano attori, attrici e figuranti.

Le riprese verranno poi effettuate nelle vicinanze della Capitale verso la fine del mese di settembre. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata innanzitutto verso due attori e due attrici, di età compresa tra 25 e 55 anni, anche se non di livello professionistico ma comunque in grado di recitare, sostenendo nell'ambito delle riprese del video un brevissimo dialogo di durata non superiore a 30 secondi.

Per i ruoli attoriali oltre alla regolare rettibuzione è previsto anche il rimborso integrale delle spese di viaggio unitamente a vitto e alloggio. Si cercano poi vari figuranti, ambosessi e di età compresa tra 18 e 60 anni, residenti nel Lazio, dal viso sorridente, i quali dovranno poi presentarsi con scarpe da ginnastica prive di indicazioni di marchi e abbigliamento in stile casul di colore grigio scuro.

Gli intetessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: castingamaro19@ gmail.com, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie recenti, a cui i candidati per ruoli attoriali sono tenuti ad aggiungere il proprio curriculum artistico-professionale e, se possibile ma senza obbligo alcuno, uno showreel correlato a precedenti performance. Le selezioni si svolgeranno poi su convocazione.

Un cortometraggio

Per un interessante short film di produzione indipendente e da girarsi a Genova a settembre, si selezionano attori e attrici, tra cui: due attrici italiane, una tra 28 e 40 anni e l'altra tra 60 e 80 anni, cinque attrici di età compresa tra 18 e 25 anni di cui una europea, una sudamericana, una asiatica, una medio-orientale e una balcanica o russa, quattro attori tra 28 e 40 anni, di cui uno africano, uno balcanico o russo, uno medio-orientale e uno europeo.

Gli interessati devono inviare all'indirizzo di post elettronica: 1casting.vita@ mail.com i propri dati personali e di contatto, specificando altezza, nazionalità e lingua madre, e allegando alcune fotografie. I casting si terranno poi su convocazione. In tale ambito la produzione fornirà ultetiori dettagli a quanti sono stati pre-selezionati sulla base della documentazione inoltrata.