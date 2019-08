Selezioni in corso per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di percorsi teatrali collegati al Teatro delle Condizioni Avverse e dal titolo I Notturni della Città. Sono inoltre tuttora aperti i casting finalizzati alla ricerca di figure attoriali femminili per un interessante short film.

I Notturni della Città

Sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un bando di concorso dal titolo I Notturni della Città, su progetto di Andrea Maurizi del Teatro delle Condizioni Avverse, che ha il sostegno di varie importanti istituzioni.

Lo scopo principale dell'iniziativa consiste nella realizzazione di percorsi teatrali notturni e 'on the road', proponendo alcune 'storie della città' andando direttamente nei luoghi oggetto del racconto. La richiesta è indirizzata verso attori e attrici con precedenti esperienze recitative e disponibili anche ad un periodo residenziale nell'ambito della provincia di Rieti. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web del Teatro delle Condizioni Avverse dove possono trovare anche tutte le informazioni e le indicazioni necessarie per procedere e inoltrare una consistente documentazione incentrata soprattutto su un dettagliato curriculum artistico-professionale.

Coloro, invece, che preferiscono presentare direttamente la propria richiesta di partecipazione possono inviare entro e non oltre il prossimo 10 agosto i propri dati personali e di contatto, allegando quanto attiene il proprio percorso attoriale e recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@condizioniavverse.org, inserendo nell'oggetto 'Bando I Notturni della Città'.

Un cortometraggio

Per realizzare un interessante cortometraggio prodotto dall'Associazione Atelier Lumiere, specializzata nella produzione di film digitali e in pellicola e diretta da Fernando Pepoli, si selezionano alcune figure attoriali femminili per importanti ruoli.

In particolare, per lo short film dal titolo Io son napoletan, della casa di produzione con sede a Ferentino (in provincia di Frosinone), si cercano due ragazze di età scenica intorno ai 18 anni, carine e dai modi di fare spigliati e simpatici, e una donna di età scenica intorno ai 45 anni, di bella presenza e prosperosa. Le interessate devono inviare la propria candidatura, corredata da uno showreel, fotografie e curriculum artistico-professionale, unitamente a dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: atelierlumiere@libero.it.

Alle selezioni si procederà poi esclusivamente su convocazione.