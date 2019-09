Il comune di Cuneo ha indetto un corso-concorso pubblico per l'assunzione di 11 istruttori amministrativi da inserire presso i comuni di Cuneo e Fossano. Il contratto offerto è a tempo pieno e indeterminato ed è prevista la frequenza di un corso di formazione.

Bando di concorso per 11 impiegati amministrativi: requisiti richiesti

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti generali e specifici: cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea, godimento dei diritti civili e politici, possesso della patente B, idoneità psico-fisica allo svolgimento del lavoro, inesistenza di condanne penali o di altre misure che escludono dal pubblico impiego, possesso di diploma di scuola media superiore.

I candidati vincitori verranno assegnati per 9 unità al comune di Cuneo con la qualifica di Istruttore amministrativo e 2 unità presso il comune di Fossano come Esperto Amministrativo. Le figure professionali dovranno istruire processi e procedimenti amministrativi di media complessità. Per la formazione delle figure professionali è prevista la frequenza di un corso della durata di 30 ore che sarà propedeutico all'ammissione alle prove concorsuali.

Il corso deve essere seguito per almeno il 70% delle ore stabilite.

Qualora il numero dei candidati superi le 60 unità, potrà essere aggiunta una prova preselettiva a quelle già previste, consistente in un test a risposta multipla. Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta, una prova d'informatica e una prova orale.

La prova scritta/teorico pratica sarà strutturata, a discrezione della commissione, in domande a risposta aperta, un tema o un elaborato di contenuto teorico-pratico sulle materie d'esame.

La prova d'informatica sarà incentrata sulla verifica del grado di conoscenza delle apparecchiature. La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie d'esame e una verifica della conoscenza della lingua inglese.

Le materie d'esame sono consultabili sul bando ufficiale pubblicato attraverso il sito del comune di Cuneo e nel corso delle prove non sarà ammessa la consultazione di nessun tipo di testo.

Invio della domanda di partecipazione: modalità e scadenza

La domanda di partecipazione al corso-concorso dovrà essere effettuata esclusivamente in modo telematico all'interno della piattaforma del sito internet del comune di Cuneo. Una volta acquisita dal sistema, la domanda dovrà essere stampata e sottoscritta dal candidato per poi essere esibita al momento della prima prova d'esame. A questa devono essere allegati:

La ricevuta del pagamento della somma di 10 euro come quota partecipativa

Fotocopia del documento d'identità e della patente B

Curriculum Vitae

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il termine della scadenza del bando prevista per il 24 ottobre.