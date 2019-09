Casting in corso per la ricerca di numerose comparse per un film su Ivan Graziani, da girare poi ad Urbino, e per quella di ballerini professionisti per un progetto televisivo di Roberto Bolle.

'Cavalieri nel vento'

Sono aperte le selezioni per la ricerca di numerose comparse (ne occorrono circa 500), per realizzare un film dal titolo Cavalieri nel vento e tutto incentrato sulla vita personale e artistica del noto cantante Ivan Graziani.

Del progetto se ne parlava da tempo, ma di recente, nel corso dell'ultimo Festival del Cinema di Venezia, si è entrati nella fase concreta. A tale proposito le prime selezioni si svolgeranno nell'ambito di una conferenza sul film e sulla figura del cantante che si terrà il 26 settembre ad Urbino, presso l'Aula Magna dell'Accademia delle Belle Arti, a partire dalle ore 17. Ivan Graziani, il noto autore di canzoni come Lugano Addio, Pigro e Agnese dolce Agnese, studiò proprio in tale Accademia diplomandosi nella sezione pittura.

Saranno presenti Paolo Logli, lo sceneggiatore del film e noto autore televisivo, ma anche Anna Bischi Graziani, moglie del cantante deceduto prematuramente ormai da diversi anni e i figli, oltre al preside dell'Accademia, Giorgio Londei, e al vice presidente di Urbino Capoluogo, Ferruccio Giovannetti. Al termine della presentazione del progetto gli interessati, muniti di un proprio documento di identità, avranno la possibilità di proporre la propria personale candidatura.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

La scelta di impostare in questa maniera le selezioni è dovuta anche al desiderio che le comparse siano altamente motivate a prendere parte ad una produzione che vuole veramente ripercorrere le tappe principali di un grande artista. Le riprese verranno poi effettuate nel corso di circa sei settimane nella città marchigiana.

Un progetto televisivo

Per la realizzazione di un importante progetto televisivo di Roberto Bolle sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di ballerini di livello professionistico.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso artisti in bella presenza e in possesso di ottima base tecnica di tipo classico. L'attività si svolgerà poi nei mesi di novembre e dicembre di quest'anno. Gli interessati devono inviare quanto prima la candidatura a auditions.milano@gmail.com, allegando una fotografia in primo piano e una a figura intera nonché il curriculum artistico-professionale, e inserendo dati personali e riferimenti di contatto.

I casting si terranno poi, ma esclusivamente su convocazione, domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 9:30, a Milano presso MoveOn Academy (via Watt, 27).