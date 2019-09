Il Comune di Venezia ha pubblicato un bando di concorso per 47 posti da agenti di polizia locale da assumere a tempo determinato. Sei posti verranno destinati presso la Città Metropolitana, i restanti presso il Comune di Venezia.

Bando per polizia locale: requisiti richiesti

Per poter partecipare al concorso è importante possedere, oltre a quelli generali, i seguenti requisiti:

Diploma di maturità (per i titoli di studio conseguiti all'estero, è richiesta la dichiarazione di equivalenza)

Essere in possesso della patente B

Avere uno dei titoli tra la Patente A senza limiti o l'abilitazione alla guida di imbarcazioni entro le 12 miglia o superiore

Avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni

Avere l'idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni e al servizio operativo esterno

Essere cittadino italiano

Se le domande pervenute dovessero superare le 300 unità di candidati, la commissione avvierà una prova di preselezione che consisterà in test psico-attitudinali a risposta chiusa. Le domande verteranno su cultura generale, ragionamento numerico e astratto, resistenza allo stress e ragionamento verbale.

Prove di esame per la selezione degli agenti

I candidati, prima della selezione, dovranno essere sottoposti a un accertamento dei requisiti fisici di corsa, salto in alto e sollevamento alla sbarra. Gli esami concorsuali saranno strutturati in una prova scritta e una orale. La prima prova consisterà nella risoluzione di quesiti riguardanti: nozioni di diritto amministrativo, codice di procedura penale, codice penale, elementi di diritto costituzionale e dell'Unione Europea.

Alla prova orale potranno accedere solo i candidati che avranno superato la prova scritta in un punteggio non inferiore ai 21/30. Il colloquio avrà per oggetto le materie previste per la prima prova e, in aggiunta, Disciplina della circolazione stradale, Ordinamento e funzioni della Polizia Municipale e tutti gli argomenti riportati nel bando ufficiale presente sul sito del comune di Venezia.

Dopo la prova orale, i candidati verranno sottoposti a una prova di guida secondo il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale di Venezia.

I primi sei candidati in graduatoria in possesso dell'abilitazione di guida delle imbarcazioni, verranno assunti dalla Città Metropolitana. Il rapporto di lavoro avrà la durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sito ufficiale del comune di Venezia. A questa, dovrà essere allegato il curriculum vitae e la ricevuta di pagamento di 10 euro come quota partecipativa.

Il bando ha scadenza al 17 ottobre 2019.