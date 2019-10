Recentemente sono stati pubblicati nuovi concorsi pubblici per la professione di psicologo, di assistente sociale e di istruttore amministrativo. I bandi hanno scadenze comprese fra la seconda metà del mese di ottobre e la metà di novembre, e verranno espletati presso: l'Università la Sapienza di Roma (psicologo), la città di Roma (assistente sociale) e presso il Comune di Garessio (istruttore).

Bando psicologia dello sviluppo e dell'educazione

L'Università la Sapienza di Roma ha emanato una procedura selettiva di chiamata per un posto di psicologo-ricercatore a tempo determinato, presso il 'Dipartimento di Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione'.

Hanno titolo a partecipare alla procedura selettiva coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Dottorato in psicologia;

Aver usufruito dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A (per almeno tre anni anche non consecutivi).

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate, entro il prossimo 20 ottobre per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollosapienza @cert.uniroma1.it. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il bando, sul sito web di suddetta università: web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio.

Concorso per 117 assistenti sociali

Il Comune di Roma ha indetto un concorso, per il reclutamento di 117 assistenti sociali, con contratto a tempo determinato, della durata di 12 mesi. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di una: Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 06) o un Laurea in Servizio Sociale (classe L39), o altri titoli afferenti e abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

Invio della domanda

Gli interessati dovranno inoltrare la domanda di ammissione esclusivamente tramite procedura telematica, attraverso l’apposita applicazione online nel Portale Istituzionale di Roma Capitale, entro il 14 novembre 2019. Ricordiamo che è prevista la tassa di € 10,33. Il banco completo è visionabile, nel sito istituzionale: comune.roma.it - home page - Roma informa.

Assunzione per istruttore amministrativo

La Città di Garessio, in provincia di Cuneo, ha emesso un bando per l'assunzione a tempo indeterminato di due posti di istruttore amministrativo.

Per quanto concerne i requisiti specifici, gli interessati devono essere in possesso di:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale);

Conoscenza della lingua inglese e applicazioni informatiche;

Patente di guida categoria B.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata entro il 15 novembre nei seguenti modi: e-mail certificata; raccomandata o direttamente a mano all'ufficio protocollo.

Il testo completo del bando, con l'indicazione di tutti i requisiti è pubblicato, sul sito internet del Comune di Garessio, alla sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso.