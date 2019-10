Nella Gazzetta Ufficiale n°81 di venerdì 11 ottobre 2019 e in quella precedente sono stati banditi nuovi Concorsi Pubblici per il ruolo di educatore asilo nido, assistente sociale e istruttore amministrativo, da destinare alle proprie strutture e organismi. I bandi, con scadenza fino all'11 novembre, verranno espletati presso il Comune di Tortoreto (educatore nido), il Comune di Grezzana e il Comune di Pontremoli (istruttore amministrativo).

Selezione pubblica per educatore nido infanzia

Il Comune di Tortoreto in provincia di Teramo indice una gara pubblica per l'assunzione di un istruttore educatore asilo nido, con contratto a tempo indeterminato. I partecipanti devono aver conseguito una Laurea triennale, nella classe L19 Scienze dell'educazione e della formazione, oppure altri titoli equipollenti, tra cui un Diploma di Laurea, secondo il vecchio ordinamento in Pedagogia.

Presentazione della domanda

L'istanza di partecipazione deve essere presentata, entro il 7 novembre: direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Tortoreto,o tramite e-mail certificata. All'istanza è necessario allegare la ricevuta della tassa di € 10,00. Il testo completo della selezione è pubblicato, nel sito: comune.tortoreto.te.it.

Concorso per assistente sociale

Il Comune di Grezzana, in provincia di Verona, ha emesso un concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale a tempo indeterminato.

Gli interessati hanno conseguito un diploma di Laurea Triennale di Assistente Sociale, con relativa iscrizione all'albo professionale e possesso della patente di guida categoria B.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere inviata entro il prossimo 11 novembre secondo uno dei seguenti metodi: consegna a mano presso il protocollo, spedizione a mezzo raccomandata; invio telematico da casella PEC. Il testo completo del concorso è visionabile sul sito del Comune di Grezzana - home page - notizie.

Bando per istruttore amministrativo

Il Comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, ha indetto un concorso per l'assunzione di sei posti di istruttore amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato. Oltre ai requisiti generali è necessario aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado della durata quinquennale e conoscenza della lingua straniera (francese o inglese) e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Invio della domanda

I candidati dovranno inoltrare la domanda di ammissione al concorso pubblico con una delle seguenti modalità: direttamente a mano, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata 'protocollo @pec.comune.pontremoli.ms.it', entro le ore 12.30 del giorno 11 novembre 2019. Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione del testo integrale del bando di concorso, nel portale: comune.pontremoli.ms.it - sezione: amministrazione trasparente - bandi di concorso.