Il meccanismo della Quota 100 rimarrà in vigore per tutto il triennio di sperimentazione mentre alla data fissata per la scadenza non verrà rinnovata. È quanto confermato dall'esecutivo giallo-rosso ed in particolare dal ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri secondo il quale non si potranno fare passi indietro su una riforma già fatta e, di conseguenza, la misura sarà ad esaurimento. Allo stesso tempo, però, le tre sigle confederali Cgil, Cisl e Uil, si sarebbero dimostrate contrarie all'eliminazione della Quota 100.

Per Landini necessaria la flessibilità pensionistica

Stando a quanto riporta "Yahoo", infatti, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini si è detto pronto a riaprire un nuovo confronto con il Governo Conte-Bis e chiedere la riapertura di alcuni temi lasciati nel dimenticatoio come la pensione di garanzia per i giovani e la revisione dell'attuale sistema previdenziale. "No, non va abolita, noi abbiamo chiesto di aprire una vera discussione per rivedere davvero il sistema pensionistico attuale", ha affermato il sindacalista a margine dell'assemblea nazionale dei delegati Cgil, Cisl e Uil tenutasi al Forum di Assago.

Tra le proposte dei sindacati anche quelle sui giovani e le donne

Fra le proposte lanciate dalla Cgil, inoltre, anche un intervento che mira ad introdurre una pensione di garanzia a favore delle giovani generazioni che ad oggi sono penalizzate dalla scarsa richiesta del mercato del lavoro oltre a non avere un futuro previdenziale solido a causa delle loro carriere contributive discontinue. Secondo le richieste avanzate dallo stesso Landini, i SIndacati mirano anche al riconoscimento delle differenze di genere per le donne e dei lavori particolarmente faticosi.

"Chiediamo che si introduca un sistema di flessibilità in uscita non contingentato da aumenti continui dell'età pensionabile", ha aggiunto ancora Maurizio Landini.

Intanto, si continua a lavorare sulla Legge di Bilancio 2020 e a margine della discussione della nota del Def, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Antonio Misiani ha affermato che Quota 100 terminerà la sperimentazione nel 2021 mentre, dopo tale data, il Governo inizierà a concentrarsi su altri strumenti di flessibilità. Tuttavia, i sindacati, avrebbero già incontrato l'esecutivo per fare il punto sulle risorse da impiegare nella nuova manovra finanziaria.

Sono quattro i temi che dovrebbero essere affrontati: dalla riduzione del cuneo fiscale, al nuovo piano per il Meridione, al rinnovo dei contratti pubblici alla flessibilità previdenziale. Le parti sociali, infatti, contano di chiuderli entro la presentazione della Legge di Stabilità con un incontro conclusivo che possa dare una risposta definitiva sui temi rimasti ancora aperti.