Ad oltre un mese dall'avvio dell'anno scolastico,risultano essere scoperte ancora numerose cattedre, in maniera principale nelle scuole del nord Italia. Nei giorni scorsi il messaggio di ricerca di un supplente di elettrotecnica, lanciato sul social network Facebook dal dirigente scolastico dell’Istituto Nautico di Genova-Camogli ha fatto molto discutere. L'istituto Nautico di Genova non risulta essere un caso isolato: infatti ci sono ancora numerose altre scuole alla ricerca di supplenti.

Intanto, nella quasi totalità delle scuole ci sono avvisi di scadenza per l’invio delle domande di messa a disposizione (MAD). Infatti le scuole in questo periodo dell'anno per far fronte a periodo di malattia, congedo e maternità, effettuano convocazioni di docenti precari oltre che da graduatorie d'istituto di seconda e terza fascia anche da domande di messa a disposizione. I contratti stipulati possono essere sia di breve durata (per poter aggiornare il proprio punteggio in graduatoria la supplenza dovrà essere svolta almeno per 16 giorni) che fino al termine dell'anno scolastico.

Supplenze, scuole che cercano docenti

Le provincie in cui sono ubicate le scuole alla ricerca di docenti sono principalmente del Nord: esse risultano essere quella di Cuneo, Verona, Treviso. Ecco, nel dettaglio gli indirizzi delle scuole, le classi di concorso d'insegnamento richieste e le scadenze previste per candidarsi: