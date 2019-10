Il primo ottobre sono state pubblicate le graduatorie di merito nazionale nominative del test di medicina in lingua italiana. I candidati avevano conosciuto il proprio punteggio in forma anonima il 17 settembre mentre lo scorso venerdì 27 settembre erano stati pubblicati nell'area riservata su Universitaly il compito e la scheda anagrafica dei candidati. I candidati idonei totali sono stati pari a 42mila studenti su oltre 60 mila partecipanti. L'uscita della Graduatoria Nazionale del Test Medicina 2019 ha permesso ad ogni candidato di conoscere la propria posizione e la tipologia di posto ottenuto tra assegnato, prenotato, in attesa e fine posto.

Dettagli posto ottenuto

Gli studenti con la tipologia di posto assegnato risultano essere i più meritevoli, in quanto risultano assegnatari della prima Università scelta. Tali candidati hanno 4 giorni lavorativi, ovvero sino a venerdì 4 ottobre, per procedere all'immatricolazione nell'ateneo scelto. Gli studenti con posto prenotato hanno l'opzione di scegliere se immatricolarsi alla sede prenotata (dalla seconda opzione in poi) o aspettare uno scorrimento.

Gli studenti con posto in attesa dovranno confermare l'interesse a ogni scorrimento di graduatoria per rimanere in lista. Gli studenti con fine posti dovranno aspettare gli studenti in attesa per essere considerati negli scorrimenti successivi. Il primo scorrimento di graduatoria è previsto per il prossimo 9 ottobre. Il punteggio minimo per entrare equivale a 41,4 (posizione 11.402 a Messina). Nelle università del nord, il punteggio minimo risulta leggermente superiore, infatti, all'Università di Verona esso è di 49,9 punti.

Nell'università di Padova arriva a 50,9 punti, leggermente più alto nell'università di Bologna dove esso risulta essere pari a 51,1. Il punteggio minimo più alto si è registrato all'università di Milano con 51,8 punti.

Per quando riguarda, il miglior risultato ottenuto in assoluto, esso risulta essere pari a 82,4 punti su un massimo di 90. Lo studente che ha ottenuto tale punteggio è Norbert Kereszeny da Castellanza (Va), proveniente dalla Romania, vive in Italia da 13 anni dove ha conseguito la maturità scientifica con il massimo dei voti 100 e lode al Tosi di Busto Arsizio.

Norbert intervistato dal giornale il Corriere della Sera, ha dichiarato che le domande del test non erano particolarmente difficili. Sebbene, egli fosse un po' preoccupato per le domande di cultura generale (ricorda di averne sbagliata una sulla vita di Leonardo da Vinci). In generale, commenta di non aver avuto esitazioni per le domande di matematica (anche se erano molto difficili i quesiti con le funzioni trigonometriche e l’equazione esponenziale), di chimica e fisica.