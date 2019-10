Per un film con Gabriel Garko come interprete principale e con riprese da effettuarsi in Puglia, sono aperte le selezioni per la ricerca di figure varie. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni di attori e attrici destinate alla realizzazione di un video da girare in Lombardia.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film con Gabriel Garko come protagonista principale, sono in corso le selezioni di figure varie (comparse, figurazioni, ruoli minori), tutte maggiorenni e di età non superiore a 70 anni.

In particolare, la richiesta è correlata a riprese da effettuarsi Brindisi, all'interno del PalaMelfi (via Ruta - rione Casale), e a Ceglie Messapica, il prossimo 15 ottobre, ma anche alle riprese del film che partiranno orientativamente verso la metà di questo mese di ottobre per terminare verso la fine dello stesso. Quanti desiderano proporre la candidatura sono tenuti a recarsi direttamente a Brindisi, luogo dei casting, per l'esattezza presso il celebre Palazzo Nervegna.

Dovranno presentarsi giovedì prossimo a partire dalle ore 10 o il giorno seguente, 4 ottobre, dalle ore 9, con la copia di un documento di riconoscimento, del codice fiscale e dei dati Iban per i successivi pagamenti. Quanti hanno avuto in passato esperienze sul piano recitativo devono portare anche curriculum e fotografie.

Web video

Casting attualmente aperti per realizzare un web video da girare successivamente in Lombardia, in provincia di Sondrio (in giornata), tra il prossimo 21 e il 25 ottobre (la data esatta è ancora da definirsi).

Nello specifico, la richiesta è indirizzata nei confronti di un attore e di una attrice per interpretare il ruolo di una coppia, che si cimenteranno in una performance artistica. Entrando ulteriormente nel dettaglio, attore e attrice devono avere una età compresa tra 25 e 30 anni ed essere di bella presenza e in ottima forma fisica, oltre ad avere una struttura fisica atletica e spiccate capacità motorie e manuali.

Considerando il luogo delle riprese, i candidati devono risiedere tra Milano e dintorni. Per candidarsi, gli interessati che intendono proporsi sono tenuti ad inviare dati personali e di contatto, allegando una fotografia a figura intera e una in primo piano, unitamente ad un link di rimando ad uni showreel o ad un video, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@trunkstudio.it. I provini si svolgeranno su convocazione.