Concorso Regione Campania, in un recente intervento il presidente Vincenzo De Luca ha sottolineato il suo notevole disappunto sui ritardi delle pubblicazioni delle graduatorie del Formez e ha confermato l’avvio delle procedure sanzionatorie in base a quanto stabilito nella convenzione firmata dall’ente pubblico e la Regione in caso di ritardi, non giustificati, riscontrati ormai da tempo nelle fasi del concorso. De Luca ha inoltre sottolineato che le procedure del concorso saranno, anche se a gran fatica, terminate per il mese di gennaio.

Regione Campania: avviate le sanzioni al Formez

Le prove preselettive del concorso Ripam si sono tenute a Napoli tra il 2 e il 24 settembre e a due mesi dalla fine dei test, il Formez ha reso noti solo ed esclusivamente gli elenchi delle graduatorie relative alla categoria D dei laureati. Per quanto riguarda gli elenchi delle graduatorie dei candidati che hanno partecipato al concorso per la categoria C dei diplomati, allo stato attuale, Formez non ha ancora comunicato sul suo sito novità. Nella fase iniziale e secondo il programma annunciato nella fase preliminare del bando, il concorso doveva essere già arrivato nella sua fase successiva.

Proprio in relazione a questi estremi ritardi ritenuti ‘vergognosi’ dallo stesso presidente Vincenzo de Luca, saranno avviate le relative sanzioni previste in questi casi.I provvedimenti sanzionatori al Formez erano stati già annunciati, nei giorni scorsi, dal vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola, ma a quanto pare, adesso sono diventate concrete.

Concorso chiuso per gennaio?

A sottolineare la situazione, sempre più incresciosa, è stato direttamente il presidente Vincenzo De Luca, nel contesto di un suo intervento fatto in questi giorni alla presentazione del progetto ‘Scuola Viva’ nel quale ha dichiarato oltre alla problematica registrata nei ritardi anche l’avvio delle sanzioni a carico del Formez che la Regione Campania ha avviato in base alla mancata osservazione della tempistica prevista nella pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per i diplomati della categoria C, ha continuato De Luca, la Formez ha reso noto che il Ripam si dovrebbe riunire nei prossimi giorni e quindi a breve ci potrebbe essere la pubblicazione dell'attesissima graduatoria che le migliaia di candidati stanno aspettando da molto tempo. Per dicembre, invece, sottolinea ancora nel suo intervento De Luca si andrà avanti con la seconda prova per la categoria D dei laureati. Presumibilmente per gennaio si dovrebbe arrivare alla prova dei diplomati. Il concorso, ha continuato De Luca, dovrebbe chiudersi per gennaio e in seguito sarà prevista un’assemblea alla quale saranno invitati tutti i candidati passati alle prove preselettive.