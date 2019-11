Casting attualmente in corso per realizzare un film con riprese nel Veneto (tra la provincia di Padova e quella di Vicenza), incentrato sulla figura del sacerdote missionario Padre Marino Rigon e dal titolo The Father; an Untold Story. A tale proposito si cercano attori, attrici e figuranti. Sono poi tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie per realizzare il video musicale di un noto artista con riprese da effettuarsi nella Capitale.

The Father; an Untold Story

Per la realizzazione del film dal titolo The Father; an Untold Story ('Il Padre; una Storia non raccontata'), del tutto incentrato sulla figura del missionario Padre Marino Rigon, Dream Shadow, Cinema Bangladesh e Officina delle idee propongono due giornate di casting alla ricerca di figure attoriali e figuranti di tutte le età. Non si richiedono precedenti esperienze recitative e la conoscenza della lingua inglese in maniera vincolante, anche se entrambe le caratteristiche saranno ben gradite.

Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente, muniti di almeno una fotografia recente e di indicazioni correlate al proprio curriculum artistico, o domenica 15 dicembre a Cittadella, in provincia di Padova, presso l'Hotel Filanda (Via Palladio, 34), o lunedì 16 dicembre a Villaverla, in provincia di Vicenza, presso la sede del locale Municipio (Piazza delle Fornaci, 1), in entrambi i casi a partire dalle ore 9:30.

I candidati minorenni dovranno presentarsi accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa legalmente le veci, muniti a loro volta di un proprio documento di identità.

Un video musicale

Per realizzare un importante video di carattere musicale di un noto artista sono attualmente in corso le relative selezioni. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di donne di età scenica compresa tra 30 e 60 anni e di uomini che siano modelli di livello professionistico.

Le riprese verranno successivamente effettuate a Roma, indicativamente tra il 18 e il 22 del prossimo mese di dicembre. Gli interessati a candidarsi possono innanzitutto visionare la pagina ufficiale Facebook della casa di produzione del video, ovvero di Anemone Film, al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli, o inoltrare (comunque entro e non oltre il prossimo 10 dicembre) direttamente la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie recenti e ben visibili e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: anemone.

casting @ gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione da parte della produzione.