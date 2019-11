Nuovo concorso per terapista occupazionale pubblicato sull'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2019. Indetto anche un bando pubblico per il ruolo di dirigente psicologo da parte dell'ASST di Mantova. Gli interessati dovranno inviare la candidatura entro e non oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione dei bandi per titoli ed esami pubblicati in G.U.

Nuovo concorso per terapista occupazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale

L'azienda ospedaliero universitaria di Mantova ha bandito un concorso per terapista occupazionale ai sensi dell'articolo 20 comma 2, dec.

leg. numero 75 del 2017, così come ai sensi dell'accordo regionale per la stabilizzazione sottoscritto e firmato il 4/05/2017 e il 27/12/2018. Il testo completo del concorso è reperibile sul BUR del 9/10/2019 della regione Emilia Romagna. La domanda va inoltrata entro il 28 novembre corrente anno. Previsti test scritto, prova pratica ed orale. Richiesta laurea classe L/SNT2.

Concorso per psicologo Asst Mantova

Sul numero 86 della Gazzetta Ufficiale, pubblicato il bando di concorso per dirigente psicologo dall'Asst di Mantova.

Tra i requisiti richiesti, laurea in Psicologia, iscrizione all'Albo e specializzazione in Psicologia o Psicoterapia (o titoli equipollenti). Per presentare domanda, esclusivamente in modalità telematica, occorre registrarsi al portale Asst di Mantova e solo successivamente inoltrare la propria candidatura. Il termine ultimo per l'invio della stessa è fissato al 28 novembre 2019. Il testo integrale del concorso è scaricabile in formato Pdf sul sito Asst di Mantova - sezione Concorsi.

Nella prova scritta, si dovrà impostare un piano di lavoro clinico inerente un caso psico-patologico presentato dalla Commissione esaminatrice. Nel test orale, il candidato dovrà esaminare un soggetto raccogliendo i dati amnestici e discutendo il caso, anche alla luce dell'interpretazione dei test diagnostici. Infine, il colloquio orale si baserà sugli argomenti indicati esplicitamente nel bando. La Commissione assegnerà: 30 punti per la prova pratica, 30 per il test scritto e 20 per il colloquio.

20 punti saranno assegnati invece per i titoli in possesso, 10 per la carriera, 3 per titoli di studio, 3 per titoli scientifici e pubblicazioni e 4 punti per il proprio curriculum professionale. Date e luoghi delle prove d'esame per il Concorso di dirigente psicologo verranno comunicate ad ogni candidato con quindici giorni di preavviso per i test pratico e scritto e con venti giorni di preavviso per l'esame orale tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.