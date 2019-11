Ci sono delle selezioni attualmente in corso per eventi natalizi presso il centro CinecittàDue a Roma, e per la realizzazione di un video, prodotto da Impersive, da girare prossimamente tra Milano e dintorni ma anche con alcune trasferte.

Cinecittàdue

Casting aperti per la ricerca di un elfo (per affiancare Babbo Natale) per attività lavorativa, strutturata in otto giornate (7, 8, 14, 15, 21, 22, 23 e 24 dicembre), presso il Centro Commerciale CinecittàDue di Roma.

Le selezioni si svolgeranno a CinecittàDue il prossimo 24 novembre, a partire dalle ore 16. Per candidarsi occorre essere maggiorenni e dotati di spiccate abilità comunicative, unitamente ad aver avuto precedenti esperienze nel settore dell'animazione e a possedere anche notevole empatia con i bambini e ottime doti come fantasisti. In sede di casting, la valutazione sarà strettamente correlata a prove di improvvisazione e all'abilità nel rispondere a domande sul Natale.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 18 novembre dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e indicazioni riguardanti le proprie precedenti esperienze nel settore, al seguente indirizzo di posta elettronica: elfocinecittadue@ gmail.com. I provini si terranno poi su convocazione. Il compenso complessivo sarà di 1500 euro.

Impersive

Per la realizzazione di un interessante video prodotto da Impersive srl sono in corso le selezioni di attrici.

In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una attrice di età scenica compresa tra 20 e 30 anni. Entrando maggiormente nello specifico, si ricerca un'attrice con base su Milano o in zone limitrofe, e questo per esigenze collegate alle riprese, in possesso di rilevante spigliatezza e notevole spontaneità. La selezionata dovrà tassativamente essere disponibile a trasferte nei prossimi mesi, fino agli inizi del prossimo anno.

A tale proposito, le interessate a proporre la propria candidatura devono inviare con la massima sollecitudine dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie recenti e ben visibili, il proprio curriculum artistico-professionale e un self tape di carattere recitativo (in stile alquanto naturale), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ impersive.com.

Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, anche in relazione alle modalità recitative richieste, consigliamo di far riferimento previamente al sito web di Impersive srl, di Milano.

I casting si svolgeranno successivamente su convocazione, a seguito di accurata valutazione della documentazione inviata.