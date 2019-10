La Gazzetta Ufficiale comunica che sono attivi due bandi di concorso pubblico, di cui uno per la formazione di una graduatoria preventiva per il conferimento di personale fisioterapista a tempo determinato full time e part time per l'azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste e l'altro per l'assunzione di un collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale per l'Azienda ospedaliero universitaria di Modena. È possibile proporre la propria candidatura entro giovedì 28 novembre 2019.

Selezione pubblica per fisioterapista

I titoli di studio richiesti dall'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono il diploma di fisioterapista conseguito tramite corsi biennali di formazione specifica, diploma di terapista della riabilitazione, diploma di tecnico fisioterapista della riabilitazione, diploma di terapista della riabilitazione dell'apparato motorio e diploma di massofisioterapista acquisito mediante un corso triennale di formazione specifica.

In alternativa è necessario essere in possesso della laurea di 1° livello in fisioterapia (SNT/2) del nuovo ordinamento universitario e avere una certa esperienza professionale minimo di sei mesi in funzione di fisioterapista maturata presso aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Prove di esame e invio istanza

Tale selezione pubblica prevede una prova scritta che comporta tema e/o domande a risposta sintetica e/o test a risposta multipla su principi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione e sulle materie essenziali inerenti al settore professionale del fisioterapista come relazionarsi con la persona anziana, con i propri colleghi di lavoro e con ulteriori profili professionali, cognizione di principi morali professionali, conoscenza della norma di sicurezza in ambito professionale e consapevolezza sul rapporto di pubblico impiego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per quanto riguarda l'esame orale-pratico, riproporrà le discipline della prova scritta e sull'accertamento delle competenze tecnico assistenziali e di relazione socio assistenziale. In aggiunta a ciò, verranno verificate le capacità sull'utilizzo dei dispositivi e sistemi informatici e la padronanza di una lingua straniera.

La domanda di ammissione deve essere firmata e compilata in carta semplice in base allo schema allegato A e può essere recapitata personalmente o tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmessa telematicamente con la posta elettronica certificata alla seguente casella PEC: istitutorittmeyer @ pec.istitutorittmeyer.it.

Concorso per terapista occupazionale

Per questa procedura selettiva i requisiti di accesso sono il diploma di laurea in terapia occupazionale (L/SNT2 classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione), l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, la cittadinanza italiana o europea e l'idoneità fisica alle mansioni. Non deve mancare una fluente comprensione della lingua italiana.

Prove d'esame e inoltro candidatura

Per questo concorso è previsto un esame scritto volto a materie valutate dalla commissione esaminatrice relative alla professione di terapista occupazionale come lo svolgimento di terapia occupazionale, la diversità tra criterio Botton Up e Top Down nelle tecniche di terapia occupazionale ed effetto della tecnologia sulla prestazione occupazionale. La prova pratica consiste nell'effettuazione di sistemi particolari o nella preparazione di azioni relative alla specializzazione professionale richiesta.

Infine, il test orale si attiene oltre che sulle discipline oggetto dell'esame scritto, anche sulla valutazione delle abilità informatiche e sulla padronanza dell'inglese almeno di livello base. Da precisare che la prova scritta e il test orale potranno comportare anche la soluzione di domande a risposta sintetica. La domanda di partecipazione deve giungere con sistema informatico mediante il successivo indirizzo e-mail: http:// www. aou.mo.it/bandi.