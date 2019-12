Ancora assunzioni in Decathlon; dopo le recenti selezioni per addetti alle vendite, il colosso francese ha deciso di effettuare nuove assunzioni per operatori della logistica nelle sedi di Brandizzo, Castel San Pietro Terme, Maddaloni e Basiano. Tuttavia, si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che intendono trasformare le loro passioni per lo sport in un lavoro vero e proprio.

Decathlon avvia le selezioni per operatori di logistica

Come ormai tanti sanno, Decathlon nasce per volontà di Michael Leclerq e sin dalla nascita si occupa della commercializzazione di articoli sportivi e accessori per lo sport.

Tuttavia, con i suoi 92 mila dipendenti operanti in vari paesi d'Europa rappresenta una tra le maggiori aziende operanti nel settore. Nel 2018, infatti, il colosso francese ha conseguito un fatturato pari a 11 miliardi di euro grazie alla diffusione dei suoi prodotti in 51 paesi del mondo tra i quali: Regno Unito, Belgio, Francia, Indonesia, Egitto, Malesia e Stati Uniti. Recentemente ha aperto un nuovo piano di recruiting volto ad assumere addetti alla vendita da formare ed inserire in molte sedi dislocate sul territorio nazionale.

Intanto, continuano le assunzioni del noto gruppo francese che ricerca operatori della logistica da inserire all'interno delle filiali di Maddaloni, Castel San Pietro Terme, Brandizzo e Basiano.

I requisiti richiesti

In particolare, la risorsa dovrà occuparsi della gestione del polo logistico attraverso l'approvvigionamento della merce, della cura e della preparazione della merce ai negozi, oltre ad assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi. Tuttavia, per la posizione di addetto alla logistica è necessario il possesso di un diploma di maturità e la disponibilità di trasferte e trasferimenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, il candidato ideale dovrà dimostrare curiosità, predisposizione al lavoro di gruppo, intraprendenza ed una corretta conoscenza della lingua inglese.

L'operatore di logistica, inoltre, avrà una piena responsabilità del polo logistico e dovrà occuparsi della gestione del proprio conto economico, della redazione dell'attività svolta a medio-lungo termine e dell'organizzazione degli ordini. La risorsa sarà responsabile anche della selezione, della formazione e dello sviluppo del suo Team e dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza.

Le selezioni all'interno di Decathlon sono ben dettagliate: gli interessati potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul sito dedicato alle selezioni, mentre sarà cura dell'ufficio del personale procedere allo screening dei cv ed avviare la selezione dei candidati che saranno in primo luogo contattati per un colloquio.