Nuove interessanti Offerte di lavoro da parte di Bartolini S.p.A, azienda leader nel settore dei trasporti di merci con sede a Bologna. La società, infatti, è alla ricerca di giovani diplomati da inserire nelle vari filiali con la mansione di impiegato. In particolare, le risorse si dovranno occupare della gestione dell'attività di ritiro e distribuzione della merce presso la clientela collaborando con il Supervisore Prese e Consegne. Inoltre, si ricercano anche impiegati part-time che, invece, si occuperanno delle attività di data-entry.

Tuttavia, l'azienda offre un ambiente stimolante e in continua crescita.

Tutti i giovani interessati ad avviare una carriere all'interno di Bartolini, infatti, avranno la possibilità di confrontarsi con varie figure professionali e di svolgere il proprio lavoro in piena autonomia, grazie anche alla continua formazione che la stessa azienda offre ai suoi dipendenti.

Bartolini, nasce nel 1928 a Bologna per volontà del suo fondatore Gianmaria Bartolini e si occupa da sempre del trasporto di merci divenendo nel contempo famosa per il servizio di corriere espresso. Le sue attività principali sono quelle del trasporto nazionale su gomma e di logistica ed è presente su tutto il territorio nazionale con 195 filiali che occupano circa 866 dipendenti.

Bartolini ricerca impiegati in varie filiali

L'azienda è in continua crescita e avrebbe aperto le selezioni per impiegati da inserire nelle filiali di Mecenate, Olbia, Padova, Pordenone, Roma Aurelio, Gorizia, Bologna e Genova Cornigliano.

La risorsa si occuperà della gestione del reparto amministrativo, della gestione delle spedizioni e delle operazioni di cassa. Inoltre, avrà il compito di supportare il Responsabile nella soluzione dei problemi riscontrati nelle consegne. L'impiegato operativo, invece, si dovrà occupare della gestione quotidiana dell'attività di distribuzione e di ritiro della merce presso la clientela, in stretta collaborazione con il Supervisore Prese e Consegne.

Requisiti per partecipare alle selezioni

Tuttavia, per le mansioni di impiegato è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, deve possedere una conoscenza delle apparecchiature informatiche e un'ottima conoscenza del territorio.

Inoltre, costituisce requisito preferenziale, una precedente esperienza nelle mansioni d'ufficio acquisita in un'azienda operante nel settore dei trasporti. Inoltre, Bartolini è alla ricerca di personale con contratto di lavoro part-time da inserire nella sede di Padova. In questo caso, la risorsa dovrà essere disponibile in orario pomeridiano-serale e si dovrà occupare della gestione delle attività di data-entry. Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum corredato da foto e una breve lettera di presentazione, sul sito Bartolini dedicato alle selezioni.