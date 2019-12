Sono attualmente aperte le selezioni a cura di Klab4 film per la realizzazione di alcuni importanti progetti, tra cui due serie televisive della Rai. Sono inoltre in corso i casting di Banijay Italia per la realizzazione di un nuovo programma televisivo del tutto incentrato sui rapporti tra moglie e marito.

Klab4 film

Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per importanti progetti tra cui due serie televisive della Rai, in relazione ai quali prossimamente partiranno i relativi casting per ruoli secondari.

In tale ambito, Klab4 film cerca attualmente compagnie teatrali, sia di carattere professionistico che di livello amatoriale. A questo proposito, i referenti delle compagnie e i registi delle stesse possono prendere contatto facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com, inserendo nell'oggetto 'Compagnia Teatrale + Nome'. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Klab4 film.

Banijay Italia

Per la realizzazione di un nuovo e interessante programma televisivo prodotto da Banijay Italia, gruppo a cui fanno appartengono ben note case di produzione televisiva come Magnolia, sono in corso le selezioni.

Si tratta di una trasmissione incentrata sui delicati rapporti che intercorrono non di rado tra moglie e marito. Nello specifico, la richiesta è indirizzata nei confronti di coniugi disponibili a mettersi in gioco davanti alle telecamere. Entrando ulteriormente nel dettaglio, il programma prevede la partecipazione di quanti sono ormai stanchi delle più o meno pressanti lamentele del marito o della moglie e sono disposti a metterlo/a alla prova con una nuova moglie e con un nuovo marito.

Gli interessati a partecipare a questa nuova trasmissione devono far innanzitutto riferimento al sito web di Banijay Italia, alla sezione casting, compilando l'apposito form online.

A tale proposito è necessario avere a propria immediata disposizione il proprio codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica, un recapito telefonico, due fotografie, di cui una in primo piano e una della propria famiglia (in formato jpg e di peso non superiore a 5 MB). Poi si può procedere compilando innanzitutto la parte concernente l'informativa riguardante la privacy. Successivamente si deve passare all'inserimento dei dati propri e del coniuge, indicando anche da quanto tempo si è sposati.

Infine, occorre compilare la parte dal titolo 'Raccontaci di voi'. Inutile dire che è comunque necessario aver un buon rapporto 'collaborativo' con la propria 'dolce metà', problemi a parte.