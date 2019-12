Esselunga, nota catena di supermercati operante nella Grande Distribuzione Organizzata avrebbe aperto le selezioni per giovani diplomati da inserire nelle varie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale. In particolare, si ricercano addetti alla sorveglianza nelle sedi di Piacenza, Brescia, Asti, Modena e Monza, un ruolo che richiede grande responsabilità e una buona preparazione.

Esselunga ricerca addetti alla sorveglianza

Per la posizione di addetto alla sorveglianza si richiede il diploma di scuola superiore, conoscenza del pacchetto office e la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, è preferibile anche un'esperienza pregressa nel medesimo ruolo. Tuttavia, la risorsa si occuperà di garantire la sicurezza del punto vendita contrastando episodi di furto e di danneggiamento della merce, oltre a tutelare il patrimonio aziendale. In particolare, l'addetto alla sorveglianza dovrà osservare attentamente il punto vendita ed elaborare il report per il monitoraggio di eventuali interventi eseguiti. Difatti, la risorsa sarà inserita in un primo percorso di formazione ad hoc e sarà affiancato a personale esperto.

Gli interessati potranno inviare il curriculum sul sito Esselunga

Inoltre, Esselunga è alla ricerca di cassieri da inserire all'interno di uno specifico reparto operativo del punto vendita. In questo caso, la risorsa dovrà assicurare il continuo rifornimento dei prodotti nel reparto e mantenere in la merce esposta. Inoltre, dovrà garantire l'assistenza continua alla clientela e gestire le attività di cassa e i diversi metodi di pagamento. Per inviare il curriculum, gli interessati potranno registrarsi sul sito Esselunga attraverso il sito dedicato alle selezioni.

Esselunga è presente in varie parti d'Italia con 159 punti vendita concentrati soprattutto nelle regioni del Nord: Lombardia, Toscana, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Tuttavia, alcune filiali sono presenti anche a Verona, La Spezia, Roma e Aprilia. L'azienda nasce nel 1957 a Milano per opera di Bernardo Caprotti, Guido Caprotti, Claudio Caprotti Marco Brunelli e Nelson Rockefeller che, accanto ad alcuni soci minor partecipano all'apertura della prima catena di grande distribuzione, la Supermarkets Italiani. Tuttavia, oggi è conosciuta con il nome di Esselunga ed è leader nella commercializzazione di prodotti alimentari e altri beni di largo consumo. Con un fatturato di circa 7,7 miliardi di euro nel 2017, l'azienda è al sedicesimo posto nella Lista delle maggiori aziende italiane per fatturato.

Ad oggi, Esselunga conta più di 23 mila dipendenti operanti in tutto il territorio nazionale e, grazie al nuovo piano di assunzioni sono previsti nuovi inserimenti per le filiali di Monza e Brianza, di Modena, di Reggio Emilia, di Bergamo, di Parma, di Lucca e di Milano.