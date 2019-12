La nota multinazionale, leader nella produzione e distribuzione di energia elettrica offre nuove interessanti opportunità lavorative per giovani diplomati in cerca di un'occupazione in un'azienda solida. Enel S.p.A, infatti, ha annunciato da tempo un maxi piano di assunzioni che porterà a migliaia di assunzioni entro il 2020.

Enel firma il piano per 3 mila assunzioni in 5 anni

Si tratta di circa 3 mila posti di lavoro che dovrebbero essere colmati in cinque anni. La più importante azienda fornitrice di energia elettrica, infatti, avrebbe recentemente siglato con l'ausilio delle parti sociali, un nuovo piano strategico che prevede una serie di prepensionamenti che porteranno a nuovi posti di lavoro.

Tuttavia, il piano prevede anche una riduzione del personale di circa il 14%: circa 9200 lavoratori uscenti, infatti, saranno sostituiti con 3 mila risorse. Come ormai noto, Enel è una multinazionale sorta nel lontano 1962 a Roma e si occupa della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Inizialmente istituita come ente pubblico, nel 1992 Enel diviene una società per azioni anche se lo Stato Italiano risulta essere il principale azionista al 23,6% del capitale sociale. Enel è la 84 esima azienda al mondo per fatturato con un volume d'affari pari a 74,64 miliardi di euro e occupa circa 69.272 dipendenti operanti in varie filiali e impianti del mondo.

Enel ricerca diplomati, i requisiti

Grazie al nuovo piano strategico annunciato anche dall'amministratore delegato di Enel Francesco Starace, la multinazionale italiana è in continua ricerca di personale da assumere anche in Italia. Difatti, Enel avrebbe aperto le selezioni per giovani diplomati per posizioni tecnico-operative su tutto il territorio nazionale. I requisiti necessari per partecipare alle selezioni sono: età compresa fra i 18 e i 29 anni e possesso di un diploma di maturità ad indirizzo tecnico-professionale. Inoltre, si richiedono competenze tecniche in ambito meccanico, elettrico o elettronico, ampia propensione al lavoro di gruppo, buone capacità di problem solving, buone capacità di organizzazione e buona padronanza degli strumenti digitali e informatici.

Tuttavia, la risorse si occuperà di mansioni tecnico-operative che verranno svolte con l'ausilio di un tutor.

L'azienda, inoltre, offre un iniziale contratto di apprendistato della durata di 36 mesi con possibilità di assunzione a tempo pieno e indeterminato, oltre alla continua formazione per la crescita professionale dei propri dipendenti. Per partecipare alle selezioni, gli interessati potranno inserire il proprio curriculum corredandolo della copia del diploma, direttamente sul sito istituzionale Enel, alla sezione "Lavora con noi".