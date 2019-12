La nota catena di distribuzione alimentare Eurospin apre le selezioni in varie sedi d'Italia. Tuttavia, le selezioni riguardano vari profili professionali come Capi settore per le filiali di Verona e Reggio Calabria e addetti al banco ortofrutta per la sede di Magione. L'azienda, inoltre, ricerca giovani per la mansione di impiegati da inserire nella filiale di Verona.

Eurospin apre le selezioni

Eurospin è alla ricerca di nuovo personale da inserire in varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di importanti opportunità lavorative per giovani diplomati e laureati in cerca di un'occupazione all'interno di un'azienda solida ed in forte espansione. In particolare, l'azienda ricerca capi settore da inserire nelle sedi di Reggio Calabria e Verona e per tale mansione si richiede un diploma di maturità e una pregressa esperienza nel medesimo ruolo nell'ambito della Grande Distribuzione Organizzata. Inoltre, si richiedono capacità di leadership, disponibilità a spostamenti quotidiani, flessibilità, dinamicità e attitudine alla formazione del personale.

La risorsa, infatti, dovrà occuparsi in piena autonomia della corretta gestione del punto vendita.

La nota catena seleziona impiegati

L'azienda è alla ricerca anche di alcuni impiegati da inserire nelle sedi di San Martino Buon Albergo. Tuttavia, la risorsa dovrà occuparsi delle attività commerciali e di segreteria generale. Difatti, si richiede una buona preparazione e una laurea in Economia, oltre all'ottima conoscenza del pacchetto office, alla conoscenza dei pacchetti operativi, una predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di lavorare in squadra e un'eventuale conoscenza del software gestionale AS/400.

Le opportunità si concentrano anche sui diplomati. La società, infatti, ricerca anche addetti vendita del reparto ortofrutta da inserire nella sede di Magione, in Umbria. In questo caso, la risorsa si occuperà dell'approvvigionamento della merce, dell'analisi del report di mercato e dell'identificazione di nuovi fornitori.

Pertanto, si richiede un'esperienza pregressa nella GDO. La candidatura potrà essere inviata direttamente sul sito Eurospin, nell'area dedicata alle selezioni.

Eurospin nasce nel 1993 per opera delle famiglie Pozzi, Mion, Odorozzi e Barbon che diedero vita ad una rete di negozi in franchising per poi aprire un punto vendita di proprietà per non commercializzare brand conosciuti. Da anni si occupa della distribuzione di generi alimentari e beni di largo consumi anche se nel 2009 inizia a vendere pacchetti viaggi con il marchio Eurospin Viaggi. Tuttavia, l'azienda raggiunge ottimi risultati e nel 2016 vanta un fatturato pari 4,7 miliardi di euro e circa 1.081 supermercati dislocati su tutto il territorio nazionale. Inoltre, Eurospin ha aperto anche 62 filiali in Slovenia e conta più di 7 mila dipendenti.