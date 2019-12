"Avanti con le Pensioni anticipate a quota 100, poi riforma strutturale del sistema previdenziale". E' quanto si aspetta Pasquale Tridico che, a margine del convegno "Sfida alla povertà: politiche di welfare e misure di prevenzione della povertà futura" tenutosi presso l'Istituto di Studi Filosofici di Napoli, ha parlato anche dello sblocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione e dell'arrivo di nuovi Concorsi Pubblici, in primis proprio dell'Istituto previdenziale, con l'imminente uscita del bando di concorso.

Flessibilità delle pensioni anticipate con uscita a quota 100 e nuovi concorsi pubblici dovranno garantire il ricambio generazionale soprattutto nella Pubblica amministrazione, dopo anni di blocchi evidenti del turn over.

Uscita pensione anticipata: ultime novità oggi su riforma pensioni dal 2022 post quota 100

Sulla riforma delle pensioni anticipate, Tridico si è espresso a favore della quota 100: "Io penso che sia giusto mantenere quota 100 per il periodo sperimentale in cui è stata prevista, cioè per tre anni - ha affermato il Presidente dell'Inps - Andare in pensione con quota 100 rappresenta anche uno scivolo, ovvero una flessibilità alla riforma Fornero del 2011 che aveva creato delle ingessature nei meccanismi di uscita per le pensioni.

Dopodiché proprio perché si tratta di una misura sperimentale che non può finire prima del 2021, cioè prima della fine della sperimentazione, l'ipotizzata interruzione avrebbe creato delle incertezze nelle aspettative di pensione dei lavoratori. E magari si sarebbero creati anche degli esodati, lavoratori ai quali viene negato di andare in pensione alle condizioni previste fino al 2021. E questo sarebbe stato inopportuno e pericoloso. Il Governo ha deciso giustamente - ha incalzato - di continuare per tre anni e, dopo l'esaurimento della quota 100, di intervenire con una riforma strutturale del sistema delle pensioni in modo che non si debba mettere mano alla previdenza ogni volta che cambia un Governo. Abbiamo due anni, a partire da gennaio, per pensare ad una vera riforma delle pensioni".

Pensioni quota 100 e turn over Pa: bando concorso Inps e concorsi pubblici

Pasquale Tridico, oltre alle pensioni anticipate a quota 100, ha parlato anche dello sblocco delle assunzioni nel pubblico impiego avvenuto a partire da novembre: "Nel caso dell'Inps e degli enti correlati alla ricerca del lavoro (come i centri per l'impiego che vedranno presto il reclutamento di 5.700 operatori, da non confondere con i navigator), c'è stato un forte incremento di assunzioni. Nell'Inps 3.500 operatori sono stati già assunti a luglio scorso e altri 2.000 verranno reclutati con un concorso il cui bando uscirà nelle prossime settimane. Nella stessa legge di Bilancio 2020 ci sono risorse importanti per le assunzioni nella Pubblica amministrazione. Finalmente verranno banditi concorsi pubblici dopo anni di blocco del turn over dovuto anche alle condizioni economiche dell'Italia".