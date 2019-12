La nota società Iliad, leader nel settore delle telecomunicazioni avrebbe aperto le selezioni per giovani diplomati. In particolare, si ricercano tecnici da inserire nelle varie filiali d'Italia, che si occuperanno della manutenzione e della risoluzione delle problematiche della rete telefonica.

Iliad avvia le selezioni per tecnici

Tuttavia, visto il gran successo ottenuto negli ultimi anni, la società avrebbe avviato una nuova campagna di assunzioni che porterà all'inserimento di nuovi tecnici in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Abruzzo, Molise, Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, Umbria e Sardegna.

Stando all'annuncio pubblicato sul portale Iliad, le risorse si occuperanno dell'istallazione, dell'attivazione e della manutenzione delle apparecchiature della rete radio. In particolare, il tecnico Iliad garantisce la continuità del servizio H24 e la manutenzione della rete, risolve le problematiche di primo livello per la manutenzione preventiva, garantisce gli aggiornamenti HW e SW su rete mobile e radio e reti core, coordina e supervisiona i subappaltatori ed effettua le verifiche su sistemi RF, oltre ad effettuare le prove su cavi in fibra ottica.

I requisiti richiesti

Per tale mansione, infatti, si richiede un diploma di maturità ad indirizzo tecnico e una pregressa esperienza nel ruolo da 2 a 10 anni. Inoltre, viene richiesta una precedente esperienza professionale di almeno 15 anni, capacità relazionali, disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale, conoscenza della lingua inglese e un'ampia conoscenza delle dinamiche di istallazione dei dispositivi. Per partecipare alla selezione è necessario registrarsi sul portale Iliad dedicato alle selezioni e caricare il proprio curriculum vitae mentre l'ufficio risorse umane si occuperà di avviare le convocazioni per i colloqui.

Iliad è stata fondata nel 1990 dall'imprenditore francese Xavier Niel. Lo stesso imprenditore, infatti, nel 1991 acquista un fornitore di servizi telematici basato sul sistema Minitel e, in seguito decide di rinominarlo Iliad.

Tuttavia, nel 1999 ottiene le licenze per sviluppare la propria rete e commercializzare servizi di telecomunicazione al pubblico con il marchio Free mentre nel 2004, la società viene quotata alla borsa di Parigi. Inoltre, conosce un periodo di forte espansione e nel 2016, Iliad entra a far parte del mercato italiano divenendo il quarto operatore mobile in Italia. Difatti, nello stesso anno viene fondata a Milano la filiale Iliad Italia S.p.A. e raggiunge poco più di un milione di clienti in pochi mesi. L'azienda può vantare un fatturato pari a 4,99 miliardi di euro e un utile netto che sfiora i 480 milioni di euro e si affida alla professionalità dei suoi 9.400 dipendenti, di cui 450 sul territorio nazionale.