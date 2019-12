Piazza Italia, nota catena di negozi di abbigliamento apre le selezioni per store manager e capireparto da inserire nelle sedi di Arese e Napoli. In particolare, l'azienda ricerca giovani diplomati che dimostrano senso di responsabilità e dinamicità, oltre ad un'ampia predisposizione di gruppo. Le risorse, infatti, avranno piena autonomia nell'espletamento dei propri compiti e coordineranno le varie operazioni all'interno del punto vendita.

L'azienda nasce nel 1993 a Nola ed è leader nel settore della moda.

Si occupa sa sempre del confezionamento e della distribuzione di capi d'abbigliamento. Il primo punto vendita è stato aperto all'interno del centro commerciale "Lo Zodiaco" di Anzio mentre nel 2003, grazie ad un periodo di forte espansione, l'azienda ha raggiunto risultati eccellenti aprendo il negozio più grande della catena a Sesto San Giovanni. Dal 2007, Piazza Italia si affida alla formula del franchise e può contare su un'ampia rete di negozi costituita da oltre 151 punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l'azienda è presente anche all'estero con 36 punti vendita distribuiti fra Africa, Europa e Asia. Tuttavia, Piazza Italia può vantare un fatturato pari a 420 milioni di euro conseguito nell'anno 2013 e conta più di 2 mila dipendenti operanti in tutte le filiali.

Inoltre, l'azienda avrebbe avviato un nuovo piano di reclutamento volto all'inserimento di nuovi profili professionali nelle sedi di Arese e Napoli. In particolare, la nota catena di negozi di abbigliamento ricerca capireparto che si occuperanno del raggiungimento degli obiettivi commerciali del proprio reparto, dell'assistenza dei propri clienti e della gestione degli ordini, oltre alla sistemazione della merce.

