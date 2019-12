Nel 2020 continuerà il rilancio dei Concorsi Pubblici rivolti a laureati e diplomati a tempo indeterminato. E’ infatti prevista l’uscita di numerosi bandi molto attesi. Vediamo quindi quali sono quelli in prossima pubblicazione, i cui profili riguardano quello per funzionario, dirigente e impiegato. Nella PA a partire dal 2020 saranno previste molte assunzioni anche a livello regionale e comunale visto anche lo sblocco del turn over terminato il 15 novembre che ha finora impedito un ricambio al 100% dei dipendenti pubblici locali.

Per i prossimi 3 anni sono infatti previste circa 150 mila assunzioni annue.

Concorso INPS e Agenzia delle Entrate: attesi oltre 5mila posti

Mentre si avvicina la fine dell’anno, sfumano anche le attese intorno all’uscita del bando INPS per 1.896 funzionari previsto in origine in uscita per fine novembre. Ad oggi, 18 dicembre 2019, infatti non si ha nessuna notizia certa sulla data di emanazione, ma è probabile che ormai tutto verrà rimandato a gennaio. Gli interessati al bando dei 1.896 funzionari dovranno quindi, con molta probabilità, aspettare al nuovo anno, dopo le festività natalizie.

Il concorso dovrebbe essere aperto sia a laureati che a diplomati e sarà strutturato come quello uscito nel 2018. Le figure ricercate saranno perlopiù impiegati e probabilmente anche medici e avvocati.

È in attesa di pubblicazione per il 2020 anche il concorso dell’Agenzia delle Entrate dopo che il Decreto Fiscale, collegato alla finanziaria 2019, ha stabilito 800 nuove assunzioni: ovvero 500 all'Agenzia delle Entrate; 300 all'Agenzia delle Dogane. L’aumento del numero di funzionari fiscali è previsto proprio al fine di promuovere ancora di più la lotta all’evasione fiscale, attraverso la quale si conta di recuperare almeno 3 miliardi di tasse evase. Un emendamento approvato nel Decreto fiscale permetterà infatti già da luglio 2020 le 500 nuove immissioni. Oltre al concorso di luglio riservato a impiegati-controllori fiscali, in realtà dovrebbero essere previsti altri 5 bandi per un totale di 2600 nuove unità.

Questo è quanto rivelato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito, che ha specificato anche che si tratta di assunzioni per laureati (in diversi settori, architettura, giurisprudenza, ingegneria) e diplomati. L’Agenzia fiscale stima che la platea degli interessati ammonterebbe a circa 300mila persone, un numero elevatissimo che vorrebbe dire selezioni decisamente dure, al termine delle quali si diventerà funzionario o dirigente a tempo indeterminato.

Concorsi Scuola, Ministero della giustizia e MIBACT

Sono 3 i concorsi scuola più attesi al massimo a gennaio 2020: si tratta dei concorsi scuola ordinario e straordinario, relativi all’assunzione di circa 48mila insegnanti in totale, ovvero 24mila docenti per ciascun bando. Il terzo bando invece si riferisce all’assunzione di insegnanti per la scuola primaria e dell’infanzia.

Per le date ufficiali dei concorsi manca quindi poco.

Sono previsti nuovi concorsi anche al Ministero della giustizia nel 2020. É stato annunciato infatti negli scorsi mesi un bando per 2.700 cancellieri esperti e 400 direttori amministrativi a cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli Uffici di cancelleria. Per accedere alla figura professionale del cancelliere esperto sarà necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per partecipare al nuovo bando per direttori amministrativi è invece richiesta la laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti.

L’attuale Ministro della giustizia ha inoltre dichiarato per il 2020 ben 600 assunzioni extra di magistrati, 70 delle quali già assegnate alla Corte di Cassazione nell’aprile scorso. I restanti 530 posti si assegneranno ai alle Corti d’appello, ai Tribunali ordinari, dei minorenni e di sorveglianza. Sono previste anche nuove assunzioni al Mibact con contratto a tempo indeterminato attraverso l’inserimento di 150 figure da impiegare in vari ambiti su tutto il territorio nazionale.