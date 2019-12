Nuove opportunità lavorative per giovani diplomati in cerca di un'occupazione. L'azienda MD, infatti, seleziona personale per vari profili professionali come addetto alle vendite, e spedizioni. Inoltre, le ricerche della nota catena di distribuzione alimentare si concentrano anche su Vice Store Manager da inserire nelle sedi di San Martino Buon Albergo, Paratico, Cologne e Budrio.

MD apre le selezioni per impiegati e operai

Per garantire un miglior servizio alla clientela, inoltre, l'azienda MD apre periodicamente le selezioni al fine di potenziale il proprio organico.

In particolare, ricerca addetti alle vendite per la sede di Noviglio. La risorsa si occuperà della sistemazione della merce negli scaffali, della gestione della cassa e dell'assistenza al cliente, accompagnandolo all'acquisto. Per la posizione, infatti, si richiede un diploma di scuola superiore, possesso della patente B e la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. MD, inoltre, ricerca Vice Store Manager per i quali è richiesta una precedente esperienza nel settore della GDO e un diploma di maturità.

In questo caso la risorsa dovrà occuparsi della gestione del punto vendita affiancando il Responsabile di Filiale.

L'azienda ricerca addetti alle spedizioni

Tra le posizione aperte all'interno della catena, inoltre, ci sarebbe quella riguardante l'addetto alle spedizioni per la zona di Mantova, che si occuperà della gestione degli ordini, delle consegne della merce, della preparazione della merce per la spedizione, della fatturazione degli ordini per i punti vendita e della saturazione degli automezzi considerando i volumi delle diverse tipologie di merci. Anche in questo caso, si richiede il diploma e l'esperienza pregressa. Per le candidature occorre registrarsi sul sito MD, dove sarà possibile consultare le posizioni aperte ed inviare il proprio curriculum.

Si tratta di un'ottima opportunità lavorativa per tutti coloro che intendono intraprendere una carriera all'interno di un'azienda in forte espansione e che ha grande rispetto dei suoi collaboratori.

Inoltre, MD possiede una grande determinazione al raggiungimento dei risultati.Tuttavia, l'inserimento dei giovani in azienda prevede un periodo di formazione e di apprendistato con l'affiancamento di un collaboratore esperto. Infatti, MD investe costantemente sulla formazione dei suoi dipendenti al fine di migliorare i servizi alla clientela e garantire l'apprendimento delle tecniche di vendita. Tuttavia, il marchio MD offre l'inserimento in una realtà primaria nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'azienda, infatti, conta più di 6.300 collaboratori operanti in circa 330 discount distribuiti sul territorio nazionale ed in particolare, nelle zone del Nord Italia e nella Sardegna.