Le assunzioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato non si fermano. Grazie al piano industriale messo in atto dall'azienda, infatti, entro il 2019 dovranno essere assunti oltre 400 nuove risorse per vari profili professionali: dagli addetti alla manutenzione, all'assistenza clienti, al personale di bordo e agli agenti di vendita. Intanto, sono aperte le assunzioni per Project Manager e addetti alla contabilità e bilancio da inserire nella società consociata FsTechnology S.p.A per le sedi di Roma e Milano.

La società ricerca nuovi impiegati

In particolare, l'azienda ricerca diplomati e laureati per i profili professionali di Specialista in contabilità e bilancio e Project Manager. Nel primo caso è richiesta una laurea magistrale ad indirizzo economico ed una buona conoscenza della lingua inglese. Inoltre, per espletamento della mansione è richiesta un'esperienza quinquennale in una società di revisione. La risorsa si occuperà della relazione della Relazione Finanziaria annuale e delle chiusure mensili, oltre alla contabilità generale e al monitoraggio delle voci di bilancio.

Per il profilo di Project Manager, invece, si richiede un diploma di scuola superiore e, in questo caso, la risorsa dovrà organizzare e coordinare le relazioni con gli stakeholder di progetto, diffondere le informazioni inerenti al progetto, gestire i rischi, documentare e rendere disponibili le conoscenze acquisite, monitorare il processo di approvvigionamento delle risorse economiche, pianificare le operazioni di manutenzione e riorganizzare il progetto a seguito di variazioni di vincoli e obiettivi.

Per candidarsi alle selezioni, gli interessati potranno inviare il proprio curriculum vitae registrandosi sul sito istituzionale del Gruppo Ferrovie dello Stato. La data di scadenza fissata per l'invio dei cv è il 17 dicembre 2019.

Nasce la FsTecnhology S.p.A.

Come ormai noto, la nota azienda di trasporto ferroviario ha avviato da tempo una maxi campagna di recruiting che dovrebbe portare a circa 650 mila assunzioni nell'arco dei prossimi cinque anni. Tuttavia, sono stati circa quattro mila i nuovi inserimenti già effettuati all'interno delle varie società presenti nel Gruppo come Trenitalia, Mercitalia, Ferservizi, Rete Ferroviaria Italiana, Italferr, Anas e Busitalia.

Attualmente, il noto gruppo ferroviario italiano è alla ricerca di varie figure professionali da inserire nella nuova società consociata FsTechnology S.p.A. operativa dal primo agosto 2019. Tuttavia, la società si dedica all'innovazione e alla tecnologia e opera al fine di potenziare e supportare l'innovazione digitale all'interno del Gruppo Fs. Inoltre, garantisce migliore qualità, efficienza e time-to market dei servizi per le persone.