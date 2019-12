La Regione Veneto ha indetto un nuovo bando pubblico volto all'assunzione di 80 unità di personale da inserire nel ruolo di Assistente amministrativo (Cat. C, posizione C1) a tempo indeterminato. Gli interessati potranno inviare la domanda di partecipazione entro il 30 dicembre 2019.

I candidati al ruolo di Assistente amministrativo devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana e un'età non inferiore ai 18 anni;

l'idoneità fisica all'impiego e un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità);

di scuola secondaria di secondo grado (maturità); aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

non aver riportato carichi pendenti e procedimenti penali in atto e sanzioni disciplinari;

aver sempre tenuto un comportamento incensurabile.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il sito ufficiale della Regione Veneto (regioneveneto.iscrizioniconcorsi.it), entro e non oltre le 24:00 del 30 dicembre 2019.

Alla domanda dovranno essere allegate le copie dei seguenti documenti: documento d'identità in corso di validità; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato e, ai fini dell’esonero alla eventuale preselezione, certificazione medica comprovante una disabilità superiore all'ottanta percento e/o certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili.

Prove concorsuali

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso risultasse superiore a 600, si procederà con una prova di preselezione che consisterà nella risoluzione di appositi quiz a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

diritto amministrativo, regionale e di accesso ai documenti amministrativi;

elementi di contabilità della Regione del Veneto e contratti della pubblica amministrazione;

normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di anticorruzione, di trasparenza e privacy, lingua inglese, conoscenze informatiche.

Saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali i candidati che, superata la prova, si saranno collocati nei primi 450 posti.

Le prove d'esame si articoleranno in due prove scritte e in una prova orale e saranno volte all'accertamento delle conoscenze del candidato nelle materie già previste per la prova preselettiva.

Saranno esclusi dalla prova preselettiva i candidati che: