La casa di cura per persone anziane Veilige Have, con sede ad Aalter in Belgio, è alla ricerca di 5 infermieri professionali che operino in un team composto da assistenti, fisioterapisti ed infermieri laureati. Oltre alle mansioni infermieristiche i candidati dovranno dimostrare di saper assistere con dovizia le persone bisognose di cure creando un'atmosfera calda ed accogliente che faccia sentire il paziente quanto più possibile a proprio agio.

Requisiti e mansioni

Agli infermieri che si candideranno verrà richiesta una buona padronanza della lingua inglese e la voglia di apprendere anche la lingua olandese.

Per il 'Dutch' è previsto, qualora il candidato non sappia parlare la lingua, un corso formativo della durata compresa tra 60 e 90 giorni. Durante il tempo di durata del corso di olandese si riceverà un aiuto per il riconoscimento del diploma in Belgio ed un alloggio nel campus comprensivi di pasti quotidiani, il tutto a titolo gratuito per permettere alla risorsa di integrarsi il prima possibile. Terminato il corso verrà fornita un'autovettura da utilizzare esclusivamente per scopi professionali e per la ricerca di un appartamento vicino al luogo di lavoro, che sarà a carico della risorsa.

Le figure ricercate sono 5 infermieri professionisti che dovranno saper curare eventuali ferite, assistere ed aiutare i medici della Casa di Cura durante lo svolgimento delle attività e mantenere i contatti con le famiglie dei pazienti. Il gruppo multi-disciplinare, di cui le figure ricercate faranno parte, dovrà prendersi cura di un minimo di 12 sino ad un massimo di 50 persone anziane, in base all'affluenza che registrerà 'Veilige Have'. Non è prevista, inoltre, alcuna esperienza pregeressa nel settore sanitario quindi saranno accette le figure di neolaureati che dimostrino voglia di imparare e propensione a lavorare in team.

Contratto e stipendio

Alle cinque persone scelte come infermiere professionale verrà fatto un contratto indeterminato e full-time con uno stipendio che oscillerà da 2.273 € sino a 3.071 € per 38 ore settimanali. A ciò, che risulta essere il contratto 'base', si aggiungeranno degli accrediti extra come pasti mensa, pagamenti aggiuntivi per trasferte ed eventuali ore di straordinario retribuite. Inoltre le ferie saranno pagate e si riceveranno 13ma e 14ma come stipendi extra a fine anno

Come candidarsi

Per candidarsi per una delle cinque figure professionali come infermiere professionista ricercate è necessario inviare il proprio curriculum vitae con allegata una lettera di presentazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019 ad eures@ afolmet.it