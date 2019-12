Con scadenza fissata al 13 gennaio 2020 è possibile prendere parte a due Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale. I bandi sono stati emessi dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N°3 Alto Friuli di Gemona e in Sardegna dal Comune di Bonorva.

Cinque posti da assistenti sociali in Friuli

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N°3 Alto Friuli Collinare di Gemona ha promosso un concorso per la copertura di cinque posti di assistente sociale, da assegnare ai servizi sociali dei comuni che appartengono a suddetta azienda sanitaria.

Al concorso sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione e che abbiano conseguito un Diploma universitario in Servizio Sociale o una Laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale o appartenente alla classe 39 'Servizio Sociale', con relativa iscrizione all'albo professionale.

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere redatta in modalità telematica entro il 13 gennaio 2020 collegandosi al sito: aas3.sanita.fvg.it.

All'istanza deve essere allegata tutta la documentazione comprovante i requisiti richiesti dal bando e la ricevuta del versamento della tassa concorsuale di € 10,00. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. 'Gestione Risorse Umane' dell'azienda sanitaria, oppure visitare il sito: aas3.sanita.fvg.it - sezione 'concorsi'.

Un posto di assistente sociale a Bonorva (Sassari)

Il Comune di Bonorva, in provincia di Sassari, ha indetto un avviso di pubblica selezione per l'assunzione di un assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato.

Il vincitore del concorso verrà inserito nell’Area Amministrativa e dei servizi Culturali e Socio. Per partecipare, oltre ai requisiti generali è necessario essere iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali e aver conseguito una laurea in servizio sociale o un altro titolo afferente, tra cui una laurea magistrale in servizio sociale e politiche.

Le istanze di ammissione al concorso dovranno pervenire, entro il prossimo 13 gennaio con le seguenti modalità: consegnata a mano all’ufficio Protocollo generale dell’Ente; oppure inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC: protocollo.bonorva @pec.comunas.it.

La partecipazione al suddetto avviso pubblico comporta il pagamento della tassa di € 10,33. Il presente bando è reperibile presso l’ufficio segreteria del Comune di Bonorva e sul sito internet: comune.bonorva.ss.it- nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.