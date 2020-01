Sono attualmente in corso le selezioni per un programma televisivo prodotto da Corima e con riprese da effettuarsi a Roma. Sono inoltre tuttora aperti i casting per la ricerca di attori e attrici di livello professionistico per una attività continuativa di vari mesi da svolgersi presso il Parco Fiabosco, in Valle d'Aosta.

Un programma televisivo

Casting tuttora aperti per un programma televisivo in onda su rete nazionale e prodotto da Corima. In particolare, si cercano un uomo e una donna entrambi di origine nigeriana e di età compresa tra 35 e 40 anni, disponibili a riprese da effettuarsi il 10 e l'11 febbraio nella Capitale.

Oltre alle regolare retribuzione è previsto anche l'integrale rimborso delle spese. Per partecipare è necessario inviare la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@corima.tv. I candidati ritenuti interessanti per la trasmissione verranno poi contattati dalla produzione.

Parco Fiabosco

Per il Parco Fiabosco situato in Valle d'Aosta (Col de Joux di Saint Vincent, in provincia di Aosta), sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi attori e attrici, di età compresa tra 20 e 40 anni e di livello professionistico, in possesso di una rilevante attitudine ad interagire con un pubblico composto prevalentemente da famiglie.

I candidati devono essere inoltre automuniti, versatili (in grado di adattarsi a ruoli differenti), puntuali e, se possibile, con una adeguata conoscenza della lingua francese, data l'ubicazione del parco. L'attività, di carattere continuativo, prevede oltre cinquanta giornate lavorative dal prossimo mese di marzo al mese di gennaio del prossimo anno.

Gli artisti selezionati, che devono avere un domicilio in Valle d'Aosta, andranno poi ad integrare il cast dei professionisti del parco.

Le selezioni si svolgeranno, solamente a seguito di convocazione, il 15 febbraio prossimo presso Verrès, in provincia di Aosta e a tale proposito i convocati riceveranno previamente tutti i dettagli e le informazioni necessarie. Per proporre la propria candidatura, gli interessati devono inviare con la massima sollecitudine (e comunque entro e non oltre il prossimo 12 febbraio) i propri dati personali, i riferimenti di contatto, il proprio curriculum artistico-professionale, alcune fotografie recenti e ben visibili, il link ad un video di Youtube riguardante proprie performance di tipo recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@fiabosco.it.

Consigliamo comunque di visionare il sito web del parco, anche al fine di avere un'idea più precisa possibile dell'attività da svolgere.