Casting aperti per realizzare cortometraggi di tesi presso l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e per uno spot pubblicitario le cui riprese verranno effettuate poi a Milano.

Alcuni cortometraggi di tesi

Per la realizzazione di alcuni cortometraggi di tesi, l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Busto Arsizio, provincia di Varese, Via Magenta 70), seleziona attualmente ruoli attoriali maschili e femminili e bambini/e. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti delle seguenti figure attoriali: quattro uomini tra 18 e 25 anni, cinque uomini di età compresa tra 25 e 30 anni, tre uomini tra 35 e 40 anni, cinque uomini tra 40 e 55 anni, un uomo affetto da balbuzie e di età compresa tra 40 e 55 anni, un uomo di origini lucane o del Vulture Melfese sempre di età compresa tra 40 e 55 anni, quattro uomini tra 50 e 60 anni, un uomo di età tra 60 e 70 anni, quattro donne tra 18 e 25 anni, una donna con capelli rossi e di etå compresa tra 20 e 30 anni, quattro donne tra 25 e 35 anni, due donne tra 50 e 60 anni e tre donne di età compresa tra 45 e 50 anni.

Si cercano poi un bambino e una bambina tra 6 e 10 anni. I casting si svolgeranno poi, esclusivamente su convocazione, il 31 gennaio e l'1 di febbraio presso la sede dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, prima indicata, orientativamente dalle ore 10 alle ore 19. Per proporre la propria candidatura gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto in primo piano e a figura intera (con l'indicazione del proprio cognome e in JPEG), al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.antonioni2020@gmail.com.

Le riprese degli short film verranno poi effettuate tra i mesi di marzo e di maggio 2020. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli concernenti questo importante istituto accademico e le selezioni in questione consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook dell'Istituto.

Uno spot

Per realizzare uno spot finalizzato al lancio pubblicitario di un nuovo modello di macchina fotografica sono tuttora in corso le selezioni per la ricerca di comparse.

Nello specifico, la richiesta è orientata verso due ragazze di bellissima presenza e di età compresa tra 25 e 35 anni, due ragazzi dal fisico asciutto e alquanto attraenti, con statura non inferiore a 1, 65, due donne di età scenica intorno ai 40 anni, dai capelli neri, un uomo di età scenica intorno ai 50 anni, con capelli brizzolati. Le riprese verranno poi effettuate a Milano il prossimo 27 gennaio (dalle ore 13 alle 19), in un centro commerciale.

Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto unitamente a quattro fotografie (di cui almeno una a figura intera), a: castingstudiorossi@ gmail.com.