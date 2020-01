La nota azienda Bartolini, leader nel trasporto di merci, ha aperto le selezioni per diverse figure professionali in alcune sedi d'Italia tra cui Bologna e Crespellano. Si tratta di un'importante opportunità di lavoro per molti giovani diplomati in cerca di un'occupazione. L'azienda, infatti, è alla ricerca di impiegati operativi, tecnici per manutenzione immobiliare e assistenti servizi amministrativi e fiscali.

Bartolini offre opportunità di stage retribuiti

Come ormai noto, la società si occupa del servizio di corriere espresso ed è presente in Italia con 195 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale.

Tuttavia, si tratta di una delle più grandi aziende operanti nel settore di trasporto di merci su gomma presenti in Italia. La nota società, inoltre, è in forte espansione e periodicamente seleziona personale da inserire nei poli logistici e nei vari uffici presenti sul territorio nazionale. Le risorse verranno inserite in azienda con un contratto a tempo indeterminato e offre periodi di formazione al fine di ampliare le conoscenze operative dei neo-assunti. Durante l'anno, infatti, l'azienda seleziona anche giovani diplomati e laureati da inserire in programmi di formazione e lavoro con diverse competenze necessarie per i ruoli da ricoprire, attraverso stage retribuiti di 6-12 mesi.

Posizioni aperte in Bartolini, i requisiti

Attualmente, l'azienda ricerca giovani da inserire nella sede di Bologna con il profilo professionale di assistente servizi amministrativi e fiscali. Il candidato, infatti, dovrà ricoprire un ruolo di responsabilità occupandosi della redazione dei bilanci, della tenuta delle scritture contabili, del rispetto delle scadenze fiscali e della tenuta dei libri contabili e inventari. Pertanto, si richiede una laurea magistrale in Economia e una pregressa esperienza di 3-5 anni presso società di revisioni. Inoltre, il candidato ideale dovrà dimostrare un buon uso del pacchetto Office e un'ottima conoscenze della lingua inglese. Bartolini, inoltre, ricerca tecnici della manutenzione immobiliare da inserire nella sede di Bologna. La risorsa, dovrà gestire le gare d'appalto e i progetti di sviluppo e manutenzione.

Per tale posizione, infatti, il candidato dovrà essere in possesso di un diploma di geometra o una laurea in Ingegneria e una consolidata esperienza in settore analogo.

Per la sede di Crespellano, invece, Bartolini è alla ricerca di impiegati operativi che supporteranno i responsabili nella gestione della cassa, dei problemi inerenti alle spedizioni, oltre a varie mansioni di ufficio. Il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di ragioneria e dovrà dimostrare una pregressa esperienza nel medesimo settore, oltre alla conoscenza delle strumentazioni informatiche. Per candidarsi alle selezioni sarà necessario consultare le posizioni aperte direttamente sul portale di BRT S.p.A.