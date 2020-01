Continua la campagna di maxi assunzioni nel Gruppo Ferrovie dello Stato che porterà a nuovi inserimenti entro il 2023. Tuttavia, l'azienda ricerca costantemente varie figure professionali come Capistazione, Capitreno, Addetti alla manutenzione, Gruisti, Responsabili Amministrativi e Impiegati. Attualmente, però, la nota azienda, leader nel settore del trasporto ferroviario ha avviato le selezioni per Tecnici della Logistica da inserire nella società controllata Terminali S.r.l. con sede a Marzaglia.

Ormai da anni, il noto Gruppo Fs mira al raggiungimento dei propri obiettivi, investendo su nuove risorse da formare ed inserire in un ambiente stimolante e dinamico. Difatti, l'azienda collabora a stretto contatto con istituti scolastici e università al fine di dare una giusta formazione ai giovani e prepararli all'entrata nel mondo lavorativo. Il Gruppo Fs, co-progetta percorsi diversificati rivolti a studenti di licei e istituti tecnici che hanno come obiettivo quello di trasferire ai giovani nozioni e competenze specifiche del settore e prepararli ad un mondo del lavoro in continua evoluzione.

Inoltre, avviare una carriera all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato può significare far parte di una squadra vincente in un'azienda solida e innovativa.

Fs apre le selezioni per diplomati

Tuttavia, l'azienda ha attualmente aperto le selezioni per giovani diplomati. In particolare, è alla ricerca di Tecnici della Logistica da inserire nella società controllata Terminali S.r.l presso la Direzione Operativa del Terminal di Marzaglia. Tuttavia, la risorsa si occuperà delle attività di check-in e check-out, delle attività di spunta treno in partenza e in arrivo e dell'inserimento dei dati in SAP. Il profilo ideale, infatti, dovrà possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dovrà dimostrare la conoscenza di pacchetti applicativi Office e SAP. Inoltre, l'azienda richiede la residenza nella regione dell'Emilia-Romagna, la maggiore votazione conseguita nel diploma e una pregressa esperienza maturata nell'ambito di carico di treni, di trasporto di merci pericolose e dei mezzi di sollevamento.

Cv entro il 12 gennaio 2020

Tutti gli interessati alle selezioni potranno inviare il proprio curriculum vitae entro il 12 gennaio 2020. Tuttavia, basta recarsi al website del Gruppo Fs ed accedere alla pagina dedicata alle selezioni. Saranno convocati a selezione tutti i candidati che presentano i requisiti più in linea da quelli richiesti dal ruolo. Le risorse convocate, infatti, saranno chiamate a sostenere dei test attitudinali, un colloquio motivazionale ed un successivo colloquio tecnico-motivazionale.