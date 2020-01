Nuove opportunità lavorative per giovani diplomati. Il Gruppo Ferrero, infatti, ha aperto le assunzioni per operai e tecnici manutentori meccanici da inserire negli stabilimenti di Alba e Pozzuolo Martesana. Tuttavia, le selezioni sono rivolte a persone motivate e con spirito d'iniziativa che intendono avviare una carriera all'interno di uno dei più importanti gruppi del settore alimentare presenti in Italia.

Assunzioni Ferrero, si ricercano diplomati

Periodicamente, la multinazionale seleziona giovani da formare e da inserire in azienda per il potenziamento del proprio organico e la riorganizzazione dei sistemi produttivi.

Come ormai tanti sanno, l'azienda è nata in Italia ed è conosciuta a livello internazionale grazie alle sue filiali presenti in varie parti del mondo e ai suoi 25 siti produttivi. Nel corso degli anni, la multinazionale ha conosciuto un periodo di forte espansione e investe costantemente nella formazione e nelle assunzioni di personale al fine di migliorare i cicli produttivi e garantire ai consumatori un'alta qualità dei prodotti offerti. Secondo i dati del 2018, infatti, il Gruppo Ferrero conta più di 35 mila dipendenti e, per l'ampliamento degli stabilimenti di Alba e Pozzuolo Martesana ha recentemente aperto le selezioni per giovani diplomati per i profili professionali di operai e tecnici manutentori meccanici.

L'azienda apre le selezioni per operai e tecnici

Per la posizione di operai, il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di maturità, ottime doti comunicative e relazionali e capacità al lavoro di squadra. Le risorse, si occuperanno di supportare il team nel ciclo produttivo e sarà inserita negli stabilimenti di Alba e Pozzuolo Martesana. Il Gruppo Ferrero, inoltre, è alla ricerca di tecnici manutentori meccanici che, invece, si occuperanno delle attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione e le utilities di stabilimento.

In questo caso, viene richiesto un diploma quinquennale o qualifica professionale in ambito elettronico, meccanico, meccatronico o industriale. Inoltre, si richiede la disponibilità di lavorare su tre turni e una pregressa esperienza di almeno un anno nel medesimo settore. Per candidarsi alle Offerte di lavoro occorre registrarsi sul portale Ferrero, inserire il proprio curriculum ed inviare la candidatura.

Le assunzioni in Ferrero verranno effettuate entro una o due settimane

Tuttavia, il Gruppo offre un ambiente stimolante ed in forte crescita. Difatti, la multinazionale investe molto sulle risorse umane garantendo loro un'adeguata formazione al fine di fornire le conoscenze sulle mansioni da svolgere. Le assunzioni in azienda verranno fatte entro una o al massimo due settimane e i colloqui si svolgeranno presso la sede centrale di Alba.