Il Gruppo Ferrovie dello Stato offre altre opportunità lavorative per molti giovani in cerca di un'occupazione. Tra le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale, infatti, ci sarebbe quella riguardante le assunzioni per tecnici di manovra e condotta da inserire nella Direzione Operativa - Terminal di Marzaglia di Terminali Italia S.r.l.

Il Gruppo Fs offre opportunità di stage

L'azienda apre periodicamente le selezioni per diplomati e laureati grazie anche ad un piano strategico che porterà a oltre 600 mila assunzioni in 10 anni.

Tuttavia, l'azienda ha da qualche tempo avviato una riorganizzazione aziendale volta al miglioramento dei servizi offerti e al potenziamento dell'organico. Tuttavia, l'azienda offre opportunità lavorative anche a giovani senza esperienza inserendoli in percorsi formativi e di stage o attraverso contratti di apprendistato. Inoltre, il Gruppo Fs investe costantemente su giovani talenti che vogliono crescere dal punto di vista professionale e intendono avviare un'importante carriera all'interno delle varie società controllate da Ferrovie dello Stato.

Difatti, valorizza sempre i suoi dipendenti e favorisce lo spirito di squadra e la condivisione delle responsabilità e dei valori aziendali.

Assunzioni Fs, l'azienda ricerca tecnici di manovra

Attualmente, il noto gruppo leader nel settore ferroviario ha aperto le selezioni per tecnici di manovra e condotta che saranno inseriti nella Direzione Operativa- Terminal di Marzaglia della società controlla del Gruppo Terminali Italia s.r.l.

Tuttavia, le risorse si occuperanno della condotta di locomotive da manovra, dell'aggancio e del distacco del locomotore treni, del posizionamento e della rimozione del segnalamento del treno e dello stazionamento di gruppo di veicoli. Inoltre, il tecnico di manovra ha responsabilità anche nelle attività di predisposizione degli istradamenti e della manovra dei commutatori TE da palo.

I requisiti

Per tale posizione, infatti, si richiedere il possesso di un diploma di maturità ad indirizzo tecnico con maggiore votazione conseguita, oltre al possesso della patente B ed una capacità psico-attitudinale alla mansione.

Costituiscono titoli preferenziali, invece, il possesso della licenza di condotta o dell'abilitazione all'attività si sicurezza per la preparazione dei treni. L'azienda offre l'inserimento con iniziale contratto a tempo determinato della durata di dodici mesi. Tutti gli interessati alle assunzioni per tecnici della manovra e di condotta potranno inviare la propria candidatura inserendo il curriculum vitae direttamente sul sito istituzionale del Gruppo Fs. Le candidature dovranno pervenire entro il 19 febbraio 2020.