Poste Italiane ha avviato un nuovo piano di reclutamento volto ad assunzioni per nuove figure professionali da inserire nel settore commerciale. In particolare, l'azienda ricerca impiegati con il diploma di maturità che si occuperanno delle attività di Front End e saranno inseriti con iniziale contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Continuano le assunzioni in Poste Italiane

Come ormai noto, Poste Italiane ha da qualche tempo chiuse alle assunzioni per portalettere in tutta Italia.

Tuttavia, l'azienda è alla costante ricerca di personale anche per quanto riguarda le varie filiali distribuite sul territorio nazionale. Difatti, Poste Italiane conta 132 filiali e oltre 12.000 uffici in Italia, che occupano più di 127 mila dipendenti. Attualmente, la nota società di gestione del servizio postale è alla ricerca di giovani diplomati da assumere per le attività di Front End da inserire nelle sedi della Provincia Autonoma di Bolzano, ovvero, Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato e Oltradige Bassa Atesina.

I requisiti di partecipazione

I candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, del patentino di bilinguismo, ottime doti comunicative e relazionali, capacità al problem solving e attitudine al lavoro di gruppo. Le risorse saranno inserite con iniziale contratto a tempo determinato e si occuperanno della promozione e della vendita di prodotti e servizi di Poste Italiane, fornire assistenza adeguata alla clientela e assicurare l'espletamento delle procedure operative e amministrative, rispetto alla normativa vigente.

Iter di selezione

Per partecipare alle selezioni gli interessati potranno inviare la propria candidatura attraverso il sito istituzionale di Poste Italiane, dove avranno la possibilità di allegare il proprio curriculum corredato da foto e una breve lettera di presentazione. Per candidarsi alla posizione di Front End occorre allegare anche copia del patentino di bilinguismo e copia dell'attestato di appartenenza linguistica.

L'iter di selezione, invece, è piuttosto articolato e prevede la somministrazione di due differenti test di lingua inglese e di ragionamento ed un colloquio individuale.

Tutti coloro i quali si sono candidati alle Offerte di lavoro riceveranno una e-mail contenente il link per accedere al questionario via web e la successiva convocazione per il colloquio. Dopo aver superato le fasi di selezione, Poste Italiane effettuerà le assunzioni con contratti a tempo determinato con possibilità di conversione con contratti a tempo indeterminato.