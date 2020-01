Il noto Gruppo Autogrill, leader nel settore della ristorazione apre le assunzioni in Italia per l'inserimento di giovani diplomati con il profilo professionale di operatori pluriservizio rete oil e operatori pluriservizio. Si tratta di una buona opportunità lavorativa per tutti coloro che intendono far parte di un grande team ed operare in una delle più grandi aziende specializzate nella ristorazione per i viaggiatori.

Auogrill apre le assunzioni in Italia

La nota azienda controllata dalla famiglia Benetton, opera da anni nel settore della ristorazione e fornisce una vasta gamma di servizi a tutti i viaggiatori.

Tuttavia, si avvale di oltre 60 mila collaboratori che operano nei vari punti vendita del mondo. Autogrill Italia, infatti, è presente in Asia, in America ed in Europa. L'azienda, inoltre, può vantare una rete capillare anche in Italia, dove ha recentemente aperto le selezioni per operatori pluriservizi che si occuperanno di assistere i viaggiatori, creando un'atmosfera che incoraggia gli ospiti a testare i prodotti offerti. Le assunzioni sono rivolte a giovani diplomati in cerca di un'occupazione stabile e in un'azienda in forte espansione.

In particolare, le risorse dovranno curare l'esposizione dei prodotti di Autogrill Italia al fine di valorizzarli e garantire un'alta qualità ai propri clienti, oltre ad occuparsi dell'accoglienza e all'accompagnamento degli ospiti nelle fasi d'acquisto. L'operatore pluriservizi, si occuperà anche delle pulizie all'interno del punto vendita ed in particolare della attrezzature e delle zone di produzione.

Per partecipare alle selezioni, i candidati ideali dovranno essere in possesso di un diploma di maturità, ottime doti comunicative e relazionali e dovranno essere disponibili a lavorare nei week-end e nei giorni festivi. Le Offerte di lavoro in Autogrill, inoltre, richiedono una buona conoscenza della lingua straniera. Tuttavia, l'azienda offre assunzioni con contratto a tempo determinato e parziale.

Selezioni aperte anche per operatori pluriservizi rete oil

Inoltre, Autogrill S.p.A seleziona operatori pluriservizi per la rete oil che, invece, si occuperanno delle attività di erogazione di carburante, della distribuzione dei prodotti per l'auto, della promozione dei propri prodotti e della gestione dei pagamenti e delle carte carburanti. Anche in questo caso viene richiesto il diploma di maturità, oltre a possedere ottime doti comunicative e relazionali.

Le offerte di lavoro potranno essere consultate nel portale Autogrill

Autogrill S.p.A. nasce nel lontano 1976, dall'unione di tre aziende alimentari: Motta, Pavesi e Alemagna.

Il primo autogrill, infatti, è stato inaugurato nel nel 1947 per fornire alimenti e bevande agli automobilisti. L'azienda nasce con il sistema delle partecipazioni statali ma ben presto, l'IRI inizia le privatizzazioni e solo nel 1997 la famiglia Benetton decide di quotare in borsa la multinazionale, continuando il processo di espansione all'Italia e all'estero. Tuttavia, la multinazionale ha conseguito nel corso degli anni un fatturato pari a 4,7 miliardi di euro e, mira a nuovi investimenti attraverso nuove assunzioni che contribuiranno alla crescita dell'azienda. Tutti gli interessati alle offerte di lavoro in Autogrill potranno consultare le posizioni aperte attraverso il portale della società.