Il corriere Bartolini S.p.A., dà il via alla sua campagna recruiting per l'anno 2020. Sarà possibile candidarsi sia spontaneamente, inserendo il proprio Curriculum Vitae al sito ufficiale di BRT o scegliere e cliccare sul codice corrispondente la posizione aperta e candidarsi per quello specifico profilo lavorativo.

Assunzioni Bartolini: figure professionali e requisiti

Attualmente, le posizioni ricercate da Bartolini S.p.A. sono ventiquattro, le principali sono qui di seguito elencate:

Analista Programmatore: la risorsa lavorativa verrà inserita nell'organizzazione informatica di Bartolini, al fine di realizzare programmi aziendali e provvedendo, altresì, alla manutenzione dei relativi software. I requisiti richiesti sono: diploma di maturità e/o laurea in informatica, pregressa esperienza e buona conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà: Bologna;

la risorsa lavorativa verrà inserita nell'organizzazione informatica di Bartolini, al fine di realizzare programmi aziendali e provvedendo, altresì, alla manutenzione dei relativi software. I requisiti richiesti sono: diploma di maturità e/o laurea in informatica, pregressa esperienza e buona conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà: Bologna; Impiegato operativo : il candidato dovrà occuparsi dell'organizzazione delle spedizioni in entrata e in uscita, oltre ad assistere i clienti al fine di risolvere eventuali problemi riguardanti le spedizioni. I requisiti richiesti da BRT sono: diploma in ragioneria, breve pregressa esperienza e conoscenza dei principali sistemi informatici. Il luogo di lavoro è: Crespellano;

: il candidato dovrà occuparsi dell'organizzazione delle spedizioni in entrata e in uscita, oltre ad assistere i clienti al fine di risolvere eventuali problemi riguardanti le spedizioni. I requisiti richiesti da BRT sono: diploma in ragioneria, breve pregressa esperienza e conoscenza dei principali sistemi informatici. Il luogo di lavoro è: Crespellano; impiegato amministrativo: la risorsa svolgerà mansioni contabili collaborando con il Responsabile d'Ufficio. Nello specifico il candidato scelto controllerà il buon andamento delle spedizioni, fatture ed incassi. I criteri d'accesso per tale profilo sono: diploma di ragioneria, breve esperienza in tale ambito e buona conoscenza informatica. Il luogo di lavoro sarà: Rovereto;

la risorsa svolgerà mansioni contabili collaborando con il Responsabile d'Ufficio. Nello specifico il candidato scelto controllerà il buon andamento delle spedizioni, fatture ed incassi. I criteri d'accesso per tale profilo sono: diploma di ragioneria, breve esperienza in tale ambito e buona conoscenza informatica. Il luogo di lavoro sarà: Rovereto; Impiegato Ufficio prese e Consegne: il lavoratore parteciperà alle consegne e ritiri merce presso i clienti. I requisiti di accesso per l'assunzione in Bartolini per tale posizione aperte sono: diploma di scuola secondaria di II grado, conoscenza del territorio e buona conoscenza dei principali sistemi informatici. La sede di lavoro è: Gorizia.

Come partecipare alle selezioni di Bartolini

Tutti gli interessati in possesso dei requisiti prima elencati potranno candidarsi alle offerte di lavoro di Bartolini, o inserire il proprio Curriculum Vitae spontaneamente.

Il candidato potrà collegarsi da qualsiasi motore di ricerca al sito istituzionale dell'azienda, alla sezione: "Lavora in BRT" selezionando le Offerte di lavoro ritenute più idonee alle conoscenze professionali possedute.

L'apposita sezione darà la possibilità di inserire dati, anagrafici, esperienze lavorative, formazione ed istruzione seguendo le indicazioni fornite dal sito stesso. Non sono ammesse e né saranno prese in considerazioni candidature diverse dall'invio telematico del Curriculum.