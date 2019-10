L'azienda Bartolini, da anni impiegata nell'attività di corriere espresso, ricerca attualmente diversi profili professionali, precisamente sessantasei, rivolti sia a diplomati che laureati. Sarà possibile candidarsi esclusivamente on-line, collegandosi al sito ufficiale dell'azienda.

Posizioni ricercate in Bartolini

L'attuale campagna recruiting di Bartolini risulta ampia, qui di seguito saranno riportati alcuni e non unici profili ricercati:

commerciale esterno : la risorsa svolgerà un'attività di vendita di servizi di trasporto, curando i contatti con i clienti i loro interessi e bisogni. I requisiti richiesti da BRT sono: diploma di maturità, esperienza nelle vendite, ottime doti comunicative e conoscenza del settore dei trasporti e discreta conoscenza dei principali strumenti informatici. La sede di lavoro è Ancona;

impiegato operativo : il candidato sarà impegnato in attività di amministrazione e di ufficio, ovvero organizzazione cassa e spedizioni. I requisiti necessari sono: diploma di ragioneria, breve esperienza contabile e buona conoscenza informatica. La sede di lavoro è Arezzo;

impiegato data entry- part-time : il candidato scelto dall'azienda svolgerà mansioni di data entry delle spedizioni in partenza predisponendo la relativa documentazione necessaria. Per tale profilo non viene precisato il possesso di nessun diploma di maturità, solo conoscenza dei principali strumenti informatici, velocità nell'inserimento dei dati con disponibilità a turni pomeridiani. La sede di lavoro è Bologna Roveri;

assistenza Pianificazione e Controllo : la risorsa sarà impegnata nell'espletamento di un'attività di analisi economica di progetti e dello stato di avanzamento dei Lavori (SAL), gestione dell'anagrafica immobiliare, arredi ed aree verdi. I requisiti richiesti per tale profilo sono: laurea in Ingegneria Gestionale e/o in Economia con pregressa esperienza nell'organizzazione e Pianificazione e Controllo, buona conoscenza del pacchetto Office, buone doti comunicative e relazionali. La sede di lavoro è Bologna.

impiegato assistenza clienti: il candidato avrà il compito di cooperare con il Direttore Generale nella predisposizione ed organizzazione di problemi riguardanti spedizioni non andate a buon fine (possibili danni, giacenze, rotture), risolvendo le richieste dei clienti anche telefoniche. Il candidato ideale è in possesso di un diploma di maturità, pregressa esperienza, buona conoscenza della lingua inglese e buone doti commerciali e comunicative. La sede di lavoro è Genova;

impiegato deposito logistica: la risorsa dovrà occuparsi di tutte le attività relative il deposito logistico, data entry ed assistenza clienti. I requisiti indispensabili sono: diploma di maturità, aver maturato esperienza nel medesimo ambito/reparto e buona conoscenza del pacchetto Office. La sede di lavoro è MI Alboirate Logistica.

Si possono visionare le ulteriori posizioni ricercate collegandosi al sito ufficiale dell'azienda.

Come inviare il cv a Bartolini

Tutti i soggetti interessati e in possesso dei requisiti illustrati potranno candidarsi a ciascuna delle posizioni aperte, per mezzo di un'apposita area "Lavorare in Brt", successivamente digitare il link "Consulta le nostre inserzioni" e visionare tutti i profili professionali in fase di selezione. Tramite l'apposito format e seguendo le indicazioni fornite, dal sito sarà possibile allegare il proprio curriculum online.

Ciascun profilo è dettagliatamente spiegato, riportando ruolo, attività da svolgere e sede lavorativa.