Anas avvia il reclutamento che porterà ad assunzioni per giovani laureati da inserire nel proprio organico. L'azienda, infatti, seleziona assistenti sistemi gestione integrati che si occuperanno della predisposizione della documentazione prevista dal sistema di gestione qualità e analisi degli indicatori. Le candidature dovranno essere inviate entro il 14 febbraio 2020.

Assunzioni Anas, si ricercano laureati in materie economiche o giuridiche

Come ormai noto, Anas è la società che si occupa della costruzione della gestione e della manutenzione delle reti stradali e autostradali.

Tuttavia, rappresenta una delle maggiori aziende in Italia del settore, grazie ad un fatturato che si aggira attorno ai 2.287 milioni di euro e circa 6 mila dipendenti operanti nelle varie sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. L'azienda è tuttora qualificabile come un organismo di diritto pubblico anche se, dal 2018 fa parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ogni anno l'azienda attua dei progetti finalizzati alle assunzioni di personale, oltre a nuovi investimenti da effettuare sul territorio nazionale.

Tuttavia, periodicamente apre le selezioni per giovani diplomati, laureati o percorsi di stage retribuiti aperti anche per i giovani senza esperienza.

Attualmente, Anas S.p.A. ha aperto le selezioni per assistenti sistemi gestione integrati che si occuperanno delle attività di audit interni e della preparazione dei documenti inerenti al sistema di gestione qualità. Inoltre, la risorsa dovrà predisporre la reportistica attraverso i programmi applicativi informatici come Microsoft Word ed Excel.

I requisiti

Per partecipare alle procedure di assunzioni, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Ingegneria Ambientale o in materie giuridiche. Inoltre, viene richiesta una pregressa esperienza di almeno un anno sulle attività di audit e la conoscenza delle norme UNI EN ISO 9001:2015; 14001:2015, 45001:2018 e 19001:2018.

I candidati dovranno essere in possesso anche della qualifica di Lead Auditor.

Inserimento con contratto a tempo indeterminato

Per candidarsi alla posizione, gli interessati potranno consultare le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Anas S.p.A. ed inviare la propria candidatura entro il 14 febbraio 2020. L'azienda provvederà allo screening dei curriculum ed avvierà le convocazioni per i colloqui preselettivi. Tuttavia, tutti i profili risultati idonei con i requisiti richiesti saranno inseriti con il profilo professionale di assistente amministrativo contabile con contratto a tempo indeterminato e svolgeranno le proprie mansioni nella sede di Roma.