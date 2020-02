Lavorare nelle Ferrovie dello Stato è sicuramente un sogno per molti. Adesso, dopo l’assunzione di giovani capi stazione, c’è tempo fino al 19 febbraio per inoltrare la domanda come Tecnici della Manovra e Condotta. Ecco come candidarsi.

Panoramica sul gruppo Ferrovie dello Stato

Il gruppo FS oggi ha più di 80 mila dipendenti ed è il principale gestore del sistema ferroviario italiano. In una pagina del sito ufficiale, dedicata alle ricerche di lavoro, è spuntata anche quella per tecnici di manovra e condotta.

Requisiti per i candidati

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha spiegato che i requisiti per accedere alla selezione sono:

possesso del diploma di scuola superiore;

possesso della patente B;

idoneità fisica e psico-attitudinale; idoneità fisica a norma degli articoli 10 e 15 del D.Lgs 247/2010; capacità psico-attitudinale all’esercizio della professione, a norma degli art. 10 e 15 del D. Lgs. 247/2010.

Ferrovie dello Stato ha indicato anche i requisiti preferenziali:

Possesso della licenza di condotta o possesso dell’abilitazione all’attività di sicurezza Preparazione dei Treni manovratore;

Residenza nella regione Emilia Romagna;

Maggiore votazione conseguita al diploma.

Sono richiesti inoltre la capacità di lavorare in team, problem solving, la capacità di analisi e l’affidabilità.

Le attività da svolgere

Il candidato ideale dovrà svolgere le seguenti attività:

Condotta di locomotive da manovra;

Aggancio / distacco locomotore treni / locomotori da manovra / distacco di veicoli (carri, vetture, etc);

Posizionamento / rimozione segnalamento treno completo (fanali coda treno);

Predisposizione istradamenti (manovra dei deviatoi o altri enti di infrastruttura);

Stazionamento / immobilizzazione di veicoli/gruppi di veicoli;

Manovra dei commutatori TE da palo.

Tecnicismi che soltanto gli addetti ai lavori possono conoscere.

I dettagli di quanto finora riportato sono disponibili sul sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato che specificano come inizialmente sia previsto un contratto a tempo determinato di 12 mesi. La sede di lavoro è Marzaglia Scalo Ferroviario.

Come fare domanda

Il sito per accedere alla selezione è quello ufficiale delle Ferrovia dello Stato, sezione siv-recruiting. Successivamente occorre registrarsi al portale e così facendo è possibile compilare il form con il proprio curriculum vitae.

Naturalmente non si tratta dell'unica selezione aperta da Ferrovie dello Stato che nella pagina dedicata alle carriere indica anche la possibilità di essere assunti come macchinisti, operatori SPEC manuntenzione ROT, capotreno e commerciale o controller. Attenzione però sia al luogo di lavoro sia al termine ultimo per inviare la propria candidatura.