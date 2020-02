Sono aperti i casting per la ricerca di ruoli attoriali, sia di livello professionistico che amatoriale, per un nuovo film da girare in Toscana nella provincia di Firenze e diretto da Andrea Caciagli. Sono inoltre aperte le audizioni per la ricerca di ballerini e ballerine per il Mythos Opera Festival presso il Teatro Argentina di Roma.

Via Don Minzoni, n. 6

Per il film dal titolo Via Don Minzoni, n. 6, diretto dal regista Andrea Caciagli e con l'attore Francesco Gaudiello (Il peccato - Il furore di Michelangelo, di Andrej Končalovskij) tra gli interpreti principali, sono aperte le selezioni.

Le riprese si svolgeranno poi nel mese di marzo nella provincia di Firenze e comunque in diversi luoghi della Toscana. A tale proposito, si cercano innanzitutto uomini e donne tra 25 e 35 anni, possibilmente con precedenti esperienze in ambito teatrale e/o cinematografico, sia a livello professionistico che amatoriale, per ruoli principali e minori. Entrando ulteriormente nello specifico, si cercano una ragazza tra 25 e 30 anni per il ruolo di Silvia, co-protagonista, un ragazzo della stessa fascia di età per il ruolo di Matteo, altro co-protagonista, due ragazze e due ragazzi tra 25 e 35 anni per ruoli minori.

I casting si terranno sabato 15 febbraio a Prato, presso le Manifatture Digitali Cinema (Via Dolce Dè Mazzamuti, 1), dalle ore 10 alle ore 16. Per partecipare è necessario inviare entro la mattinata del prossimo 14 febbraio un self-tape di massimo 3 minuti di durata, interpretando un testo a scelta, a: viadonminzonin6 @ gmail. com. I candidati convocati alle selezioni dovranno presentarsi muniti di foto in primo piano e a figura intera e di curriculum artistico.

Quanti supereranno la prima fase dei casting verranno invitati a prendere parte ai successivi, che si terranno sempre il 15 febbraio a Prato ma dalle ore 16 alle ore 18, 30. Coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato per l'inoltro della propria candidatura.

Teatro Argentina

Si cercano ballerini e ballerine per una nuova produzione del Mythos Opera Festival presso il Teatro Argentina di Roma.

Si tratta di opere liriche con coreografie di Emanuela Boni e con il seguente calendario: 3 marzo La Traviata, 16 maggio Cavalleria Rusticana, 8 giugno La Traviata, 12 giugno Il Barbiere di Siviglia. Le selezioni si terranno a Viterbo il prossimo 8 febbraio presso l'Accademia delle Arti dello Spettacolo. Gli interessati a proporsi devono inviare quanto prima curriculum e foto (primo piano, a figura intera e mentre eseguono passi di danza), unitamente ai propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: produzione @ mythosoperafestival. com.