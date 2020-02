La nota azienda di trasporto pubblico milanese ha aperto le assunzioni per diverse figure professionali che opereranno in varie località di Milano. In particolare, l'azienda seleziona tecnici, diversi conducenti di linea e macchinisti per i quali viene richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Assunzioni ATM, previsti inserimenti per diverse figure

L'ATM, acronimo di Azienda Trasporti Milanesi è leader nel trasporto pubblico e opera a Milano. Tuttavia, gestisce 4 linee metropolitane, 18 linee tranviarie, 4 linee ferroviarie e 131 linee automobilistiche e si avvale della collaborazione di circa 10 mila dipendenti operanti nel settore tecnico, informatico, amministrativo e logistico.

ATM è tuttora un'azienda in forte espansione e, per l'ampliamento del proprio organico seleziona periodicamente varie diverse figure professionali.

Aperte le assunzioni per tecnici e macchinisti

Recentemente, infatti, ha aperto le opportunità per il personale di bordo e logistico con nuove assunzioni per macchinisti metropolitana che si occuperanno della conduzione dei convogli della metro, dell'assistenza alla clientela e della preparazione in deposito dei treni in servizio. Tuttavia, l'azienda ricerca candidati maturi e responsabili con una buona preparazione in ambito tecnico.

Inoltre, il candidato ideale dovrà essere in possesso di un diploma di maturità e della patente B, oltre ad avere una mentalità logica e analitica, una predisposizione al lavoro di gruppo e un'attitudine a svolgere la propria mansione con rapidità seguendo le istruzioni operative.

L'ATM, inoltre, è alla ricerca di tecnici elettromeccanici da inserire nella Direzione Impianti Fissi e Sistemi, che si occuperanno della manutenzione degli interruttori di media tensione, della manutenzione dei gruppi elettrogeni e della guida dei veicoli ausiliari.

Per tale posizione si richiede un diploma e una conoscenza dei principali elementi di elettronica e meccanica. Inoltre, viene richiesta un'esperienza pregressa di almeno due anni.

Tra le posizioni aperte anche conducenti di linea

Per il potenziamento della propria struttura, si ricercano anche conducenti di linea che, invece, si occuperanno della guida di autobus, filobus e tram. Pertanto, si richiede il possesso della patente D o DE, il possesso della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.

Inoltre, i candidati dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese. Tutti i candidati risultati idonei ai requisiti richiesti per la posizione saranno assunti con contratto a tempo determinato part-time. Le candidature potranno essere inviate direttamente sul sito istituzionale di ATM S.p.A, dove gli interessati avranno la possibilità di consultare le Offerte di lavoro ed inviare il curriculum.