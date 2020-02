L'azienda Enel, leader nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica apre costantemente le assunzioni per diplomati da inserire nelle varie filiali distribuite su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, le Offerte di lavoro mirano all'inserimento di diversi giovani con la mansione di operai che svolgeranno mansioni tecnico-operative.

Approvato il piano industriale, previste assunzioni in Italia

Qualche tempo fa la nota azienda di distribuzione di energia elettrica ha approvato il piano industriale 2020-2022 che porterà a numerose assunzioni in Italia nel prossimo triennio.

Tuttavia, le posizioni ricercate sono svariate ma ci sono anche opportunità per i giovani diplomati desiderosi di lanciarsi in una nuova esperienza professionale all'interno di un'azienda in forte espansione. Enel, infatti, è presente in molte nazioni del mondo e conta più di 69 mila dipendenti. Inoltre, viene considerata l'84 esima azienda al mondo per fatturato con 74,64 miliardi di euro di giro d'affari ed una capitalizzazione di borsa pari a 48,9 miliardi di euro.

Si cercano operai con mansioni tecnico-operative

Enel, ha da qualche tempo avviato le selezioni per molte figure professionali ma, stando agli annunci pubblicati lo scorso 3 febbraio sul portale, è alla ricerca di giovani diplomati con un'età compresa fra i 18 e i 29 anni e che siano interessati ad intraprendere un'importante e consolidata carriera nel mondo dell'energia. Tuttavia, le risorse selezionate verranno inserite in azienda con iniziale contratto a tempo determinato di 36 mesi con la possibilità di rinnovo a tempo indeterminato e, dopo un periodo iniziale di formazione svolgeranno mansioni tecnico-operative con l'affiancamento di un tutor aziendale.

I requisiti

Per partecipare alle procedure di assunzioni, i candidati dovranno essere in possesso di un diploma quinquennale in ambito tecnico o professionale, oltre a possedere competenze tecniche di tipo elettronico, elettrico e meccanico, una disponibilità a svolgere attività in reperibilità, ottima padronanza della strumentazione informatica, ottime doti comunicative e relazionali. Il candidato ideale, inoltre, dovrà dimostrare serietà e rispetto delle scadenze prefissate e avere una sensibilità ai temi della sicurezza sul lavoro e dovrà avere attitudine al problem solving, proattività e buona capacità di organizzazione del lavoro e di rapportarsi in team.

Le candidature sono rivolte a uomini e donne e potranno inviare il proprio curriculum direttamente sul sito istituzionale Enel, corredandolo di una foto e della copia del diploma conseguito. L'ufficio del personale, invece, si occuperà di avviare le convocazioni e chiamare per il colloquio tutti i profili in linea con i requisiti richiesti.