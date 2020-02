Aperte nuove assunzioni da parte della nota società di trasporto ferroviario che, con il piano industriale 2019-2023 sta portando avanti importanti investimenti con maggior riguardo alle risorse umane. Tuttavia, il programma di sviluppo porterà a numerosi posti di lavoro nel quinquennio e alle assunzioni di nuove risorse nel settore amministrativo, commerciale e della circolazione. Attualmente, il Gruppo FS ha aperto le selezioni per macchinisti, operatori delle manutenzioni e capitreno che saranno inseriti nella società controllata da Trenitalia.

Nuove assunzioni nel Gruppo con il piano industriale 2019-2023

La nota azienda sta portando avanti un programma di sviluppo ben articolato che prevede oltre 58 miliardi di euro di investimenti da effettuare nell'arco dei cinque anni. Occhi puntati anche sulle risorse umane. Il Gruppo FS, infatti, creerà 120 mila posti di lavoro all'anno, circa 15 mila assunzioni dirette e un contributo annuo all'aumento del Pil fra lo 0,7% e lo 0,9%. Tuttavia, i ricavi previsti per il 2023 si aggirano attorno ai 16,9 miliardi di euro.

L'azienda ricerca macchinisti

Attualmente, il Gruppo FS ha aperto le selezioni per vari profili ed in particolare, è alla ricerca di macchinisti da inserire nella società Trenitalia. Le risorse si occuperanno della conduzione dei mezzi garantendo un servizio sicuro. Inoltre, dovrà verificare le condizioni del treno prima della partenza. La posizione richiede un diploma di maturità ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, meccanico o termico.

Tuttavia, il candidato ideale dovrà avere un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni e dovrà essere residente nella regione Emilia-Romagna o nelle provincie di Milano, Lodi, Pavia e Cremona.

Inoltre, l'azienda ricerca anche giovani diplomati per la posizione di operatori della manutenzione che, invece, si occuperanno della gestione e del monitoraggio delle attività di manutenzione, oltre ad effettuare le lavorazioni assegnate nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente.

Anche in questo caso si richiede un diploma tecnico ed un'età fino ai 29 anni.

Si ricercano anche Capitreno

Trenitalia ha aperto le selezioni anche per capitreno commerciali che dovranno accogliere, orientare ed informare la clientela. Inoltre, dovranno sorvegliare sulla regolarità della circolazione e verificare i titoli di viaggio dei passeggeri. Il capotreno dovrà supportare il macchinista nelle attività di manovra. Per candidarsi alla posizione è richiesto un diploma in ambito artistico, chimico, ambientale, gestionale, edile o umanistico, oltre ad una buona padronanza della lingua inglese. Tutti gli interessati alle assunzioni del Gruppo Ferrovie dello Stato potranno inoltrare la candidatura caricando il curriculum direttamente sul sito istituzionale, dove saranno consultabili tutte le Offerte di lavoro.