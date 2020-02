Le offerte di lavoro di Poste Italiane questa volta coinvolgono la SDA Express Courier, quale azienda facente parte del Gruppo Poste ed operante nel settore delle spedizioni nazionali. Conformemente al Piano Deliver 2020 Poste Italiane continua il suo piano di assunzioni. Il reclutamento riguarda operatori per le attività di spedizioni in possesso di diploma di maturità o laurea anche triennale. Le assunzioni previste per tale profilo professionale non richiedono al candidato nessuna pregressa esperienza nel settore distributivo.

Offerte di lavoro per addetti alle spedizioni

Le Offerte di lavoro pubblicate sul sito ufficiale di Poste Italiane si estendono all'intero territorio nazionale, in particolare le sedi di lavoro riguardano il: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lombardia. La risorsa potrà scegliere una sola sede preferenziale.

L'attività da svolgere sarà quella di organizzare e gestire le varie fasi del processo distributivo.

Il contratto che la SDA Express Courier stipulerà sarà a tempo determinato e la durata dello stesso sarà definita in base alle varie esigenze aziendali.

Offerte di lavoro per corrieri: i requisiti da possedere

Ciascun soggetto interessato potrà candidarsi a tale posizione ricercata solo se in possesso di specifici requisiti.

I criteri di accesso alla selezione sono:

diploma di scuola media superiore, con votazione minima pari a 70/100;

di scuola media superiore, con votazione minima pari a 70/100; laurea anche triennale con voto finale minimo di 102/110;

anche triennale con voto finale minimo di 102/110; nessuna precedente esperienza nel medesimo ambito lavorativo.

L'azienda non prenderà in considerazione candidature prive del voto del titolo di studio che si dichiara di possedere, quindi, sarà di fondamentale importanza indicare il voto del diploma o laurea.

In sede di colloquio conoscitivo il candidato dovrà necessariamente portare con sé, tutti i documenti che attestino il reale possesso del titolo di studio e il conseguente voto.

Iter di selezione

Il candidato scelto sarà contattato direttamente dall'Ufficio Risorse umane della SDA Express per il superamento di un test di logica che dovrà avvenire presso una delle sedi dell'azienda.

Solo i candidati che superano il test di ragionamento saranno invitati ad un colloquio conoscitivo con l'azienda.

Al colloquio bisognerà presentarsi muniti di tutti i documenti attestanti i requisiti inseriti all'interno del Curriculum Vitae inviato a Poste Italiane.

Come candidarsi

La candidatura dovrà necessariamente avvenire online, tramite il sito istituzionale di Poste Italiane, utilizzando un apposito area, denominata: "Lavora con noi". Accedendo tramite quest'ultimo format ciascuno potrà conoscere tutte le posizioni aperte e candidarsi a quella ritenuta più vicina o idonea alle proprie conoscenza professionali.

Seguendo le indicazioni fornite dal sito sarà possibile caricare e salvare il proprio Curriculum Vitae e candidarsi alle attuali e future posizioni aperte da Poste Italiane.