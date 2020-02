Dopo alcune indiscrezioni il comune di Trieste ha promosso nuovi Concorsi Pubblici per la copertura di sette posti di istruttore educativo e un posto di istruttore direttivo conservatore, da assegnare ai Musei Storici e artistici. La presentazione della domanda dovrà essere effettuata, entro il prossimo 16 marzo (istruttore educativo), ed entro il 20 marzo 2020 (istruttore direttivo conservatore ). Le istanze potranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica, compilando e inviando l'apposito modulo, nel sito istituzionale del comune di Trieste.

Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 3,87.

Requisiti specifici

Per quanto riguarda i requisiti specifici, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti titoli:

Istruttore educativo

Diploma di istruzione secondaria (diploma di maturità);

Conoscenza della lingua inglese e materia informatica.

Istruttore direttivo conservatore

Lauree o lauree specialistiche (DM 509/99);

Lauree Magistrali (DM 270/04);

Diplomi universitari ante riforma (DM 509/99).

Prove d'esame istruttore educativo

Gli esami consistono in una prova scritta e una prova orale a contenuto teorico pratico.

La prova scritta riguarderà le seguenti materie di carattere tecnico: pedagogia e psicologia dell'età evolutiva, processi di socializzazione nella fascia di età 6-18 anni, il gioco nel servizio dei ricreatori, cenni sulla regolamentazione comunale e sul funzionamento degli enti locali. Potranno invece accedere alla prova orale, coloro che abbaino riportato una valutazione nella prova scritta di almeno 70/100.

Prova d'esame per istruttore direttivo conservatore

Gli esami sono suddivisi un due prove scritte e una orale, la prima consistente in cinque quesiti a risposta sintetica e verterà sui seguenti argomenti: elementi di storia e arte europea; elementi di storia della città di Trieste e del suo territorio; elementi di archeologia con particolare riferimento all’area alto-adriatica; catalogazione e conservazione del patrimonio e altre nozioni come indicate nel bando integrale.

Mentre la seconda prova scritta avrà il fine di valutare la capacità di sintesi del candidato. Infine, per quanto concerne la prova orale gli aspiranti candidati saranno chiamati a sostenere un colloquio che verterà sugli argomenti delle due prove scritte. La commissione, inoltre, accerterà la capacità dei candidati di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese. Per ulteriori informazioni potere reperire i testi integrali della selezioni pubbliche connettendosi al presente link del comune di Trieste.