Riprendono le periodiche assunzioni di Poste Italiane, alla ricerca di postini per sopperire al picco di consegne di pacchi e corrispondenza in coincidenza con le festività di fine anno. Il sempre maggiore impegno del Gruppo nel settore delle consegne degli acquisti online, trova riscontro nelle crescita esponenziale dell’e-commerce anche nel nostro paese. Una crescita che la principale azienda di consegne italiana cerca di intercettare attraverso il piano Deliver 2022, varato lo scorso anno, che dovrebbe portare Poste Italiane a rivestire una posizione di leadership anche in questo settore, grazie ad una rete commerciale capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale.

Ecco quindi che, sulla piattaforma del Gruppo dedicata alla ricerca di personale, è comparso una nuova offerta di lavoro per assunzioni a tempo determinato presso gli uffici territoriali di numerose province italiane.

Requisiti e domanda per le assunzioni di postini presso Poste Italiane

Per le assunzioni di Poste Italiane nel ruolo di postini non si richiedono particolari conoscenze dal punto di vista professionale. La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere inoltrata da tutti i gli aspiranti in possesso del diploma di scuola media superiore, purché con un punteggio superiore a 70/100, oppure in possesso di una laurea conseguita con una votazione minima di 102/110.

Richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida e l’idoneità al lavoro da certificare attraverso una dichiarazione della propria Asl di appartenenza oppure del proprio medico curante. Per i soli candidati alle posizioni disponibili nella provincia di Bolzano, è richiesto il possesso del patentino di bilinguismo italiano/tedesco.

I posti di lavoro sono disponibili presso gran parte delle aree territoriali provinciali di Poste Italiane con la possibilità di indicare, in fase di domanda, quella di preferenza a scelta tra l’elenco completo riportato nella pagina delle Offerte di lavoro del sito erecruiting.poste.it.

La domanda dovrà essere inviata in modalità telematica attraverso il sito sopra indicato entro la scadenza fissata per il giorno 8 dicembre 2019.

L’iter di selezione per le assunzioni di Poste Italiane

L’iter di selezione per le assunzioni di Poste Italiane ha inizio con una telefonata da parte delle Risorse Umane Territoriali che preannuncia al candidato la somministrazione di un test di ragionamento logico che potrà essere svolto on line, con l’invio del questionario alla mail indicata al momento della candidatura, oppure presso una sede dell’azienda.

I candidati che supereranno il test attitudinale, saranno chiamati a sostenere un colloquio individuale ed una prova pratica consistente nella conduzione di un motomezzo aziendale di cilindrata 125 cc.

a pieno carico di posta, in modo da simulare una operazione di consegna cui saranno chiamati i postini assunti da Poste Italiane.

Le assunzioni prevedono un contratto a tempo determinato a partire dal mese di dicembre 2019 e potranno avere una durata variabile a seconda delle esigenze delle singole sedi territoriali.